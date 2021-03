Κοινωνία

Σχεδιαστής μόδας “έσπρωχνε” κοκαΐνη σε “χρυσούς” πελάτες

Ένας σχεδιαστής, ένας πιλότος κι ένας φωτογράφος διακινούσαν ναρκωτικά σε πελάτες στην Αττική.

Τραγουδιστές, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι και σεφ ήταν στο «πελατολόγιο» του σχεδιαστή μόδας που συνελήφθη κατηγορούμενος για διακίνηση κοκαΐνης, μαζί με έναν πιλότο και έναν φωτογράφο.

Οι τρεις συνελήφθησαν από τη Δίωξη Ναρκωτικών Καλαμάτας, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Μαρούσι, τη Δροσιά και την Ανθούσα, μετά από μήνες παρακολούθησης.

Στο σπίτι του γνωστού σχεδιαστή βρέθηκαν 102,4 γραμμάρια κοκαΐνης, 1,5 γραμμάριο χασίς, δύο ζυγαριές ακριβείας, 2.715 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα.

Στο σπίτι του φωτογράφου στο Μαρούσι εντοπίστηκαν 663 γραμμάρια κοκαΐνης, μία ζυγαριά ακριβείας, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και 5.855 ευρώ.

Στο σπίτι του πιλότου βρέθηκαν 29 γραμμάρια κοκαΐνης, μία ζυγαριά ακριβείας, τρία πιστόλια το ένα κλεμμένο ήταν από αστυνομικό και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο φωτογράφος προφυλακίστηκε, ο πιλότος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, για τον σχεδιαστή μόδας υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκισή του. Για την τύχη του σχεδιαστή θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες το δικαστικό συμβούλιο.