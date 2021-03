Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Πρώτη απάντηση στις 42 ερωταπαντήσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Δήλωση του τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστου Σπίρτζη.

Πόσα ψέματα κρύβουν οι «42 αλήθειες για την αστυνομική βία», που ανακοίνωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη; Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει και επιχειρεί να απαντήσει ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Τα πολλαπλάσια ψέματα των 42 ερωταπαντήσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα αποκαλυφθούν ένα – ένα, σημειώνει ο Χρήστος Σπίρτζης, ενώ εξηγεί πως πέρα από όσα άλλα ανακριβή αναφέρονται, η ανακοίνωση καταλήγει μάλλον βαρύγδουπα στο ότι: «Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εγκατέλειψε με αδιαφορία την αστυνομία, με τραγελαφικές κινήσεις, χωρίς εξοπλισμό, μέσα αυτοάμυνας, χωρίς έμπνευση και ηθικό. Παρόλο που σήμερα εγκαλεί για αυθαιρεσία και αστυνομική βία δεν έκανε τίποτε στην εκπαίδευση, δεν τόλμησε να ενισχύσει τον Συνήγορο του Πολίτη, να βάλει διακριτικά σε όλους τους αστυνομικούς, να φέρει κάμερες στις επιχειρησιακές μονάδες. Έχει μηδενικής αξίας παρουσία, ανύπαρκτη προστιθέμενη αξία στον εκδημοκρατισμό και την πρόοδο της Αστυνομίας».

Και συνεχίζει:

Συνιστούμε ψυχραιμία στον κ. Υπουργό και στην Κυβέρνηση.

Περαιτέρω, εντελώς ενδεικτικά, τους ενημερώνουμε πως:

επί ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε η διαβόητη για τις αυθαιρεσίες της ομάδα ΔΕΛΤΑ,

επί ΣΥΡΙΖΑ ιδρύθηκε ο Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα Σώματα Ασφαλείας και ορίστηκε ο Συνήγορος του Πολίτη ως αρμόδια ανεξάρτητη αρχή (ν. 4443/16),

επί ΣΥΡΙΖΑ ιδρύθηκε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, ενοποιώντας και αναδιαρθρώνοντας τις επιμέρους υπηρεσίες της Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και Λιμενικού για τη συντονισμένη καταπολέμηση της διαφθοράς στα σώματα ασφαλείας και το Δημόσιο (ν. 4613/19, π.δ. 65/2019),

επί ΣΥΡΙΖΑ εκπονήθηκε σχέδιο νόμου για να αναβαθμιστεί η Αστυνομική Ακαδημία σε πανεπιστημιακό επίπεδο, με δημοσιονομική αυτοτέλεια, διοικητική και λειτουργική ανεξαρτησία, μέλη ΔΕΠ, πιστωτικές μονάδες μαθημάτων ECΤS, μνημόνια συνεργασίας-μερικής φοίτησης σε άλλα Α.Ε.Ι. αλλά και επιχειρησιακή πιστοποίηση,

επί ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε η υποχρεωτική εσωτερική φοίτηση στις σχολές Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. μετά τον πρώτο χρόνο, κάτι που επανέφερε ωστόσο η Νέα Δημοκρατία (!)

επί ΣΥΡΙΖΑ αυξήθηκε ο αριθμός εισακτέων/προσλήψεων μέσω Πανελληνίων στην ΕΛ.ΑΣ. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία, αφού κατάργησε 6.700 οργανικές θέσεις αστυνομικών στην προηγούμενη θητεία της, τώρα προσλαμβάνει χιλιάδες ειδικούς φρουρούς εκτός πανελληνίων/ΑΣΕΠ και χωρίς εκπαίδευση,

επί ΣΥΡΙΖΑ καθιερώθηκε η εισαγωγή και στην Πυροσβεστική (και στο Λιμενικό) μέσω Πανελληνίων,

επί ΣΥΡΙΖΑ νομοθετήθηκε για πρώτη φορά (!) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στο ΥΠΡΟΠΟ για τον έλεγχο των οικονομικών των Σωμάτων, βάσει συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

επί ΣΥΡΙΖΑ δρομολογήθηκε μέσω ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων η ανανέωση του απαρχαιωμένου στόλου της ΕΛ.ΑΣ. και η προμήθεια των 2.000 οχημάτων και 1.700 αλεξίσφαιρων που παραλαμβάνει τώρα ο κος Χρυσοχοΐδης,

επί ΣΥΡΙΖΑ εξαντλήθηκαν όλα τα ένδικα μέσα για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος για την ακύρωση ..της «λυπητερής» των 40 εκατομμυρίων Ευρώ συν τόκοι που βρήκαμε να περιμένει πληρωμή για το Πρόγραμμα Ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων C4I των LEIDOS Inc (SAIC)/SIEMENS,

επί ΣΥΡΙΖΑ αποχαρακτηρίστηκαν και κατέστησαν προσβάσιμοι στους νομιμοποιούμενους 2.500 φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων που τηρούνταν ως ιστορικό αρχείο της Αστυνομίας (ΚΥΑ, ΦΕΚ Β 1538/16),

επί ΣΥΡΙΖΑ ιδρύθηκαν ακόμη και τα Τμήματα Ενδοοικογενειακής Βίας στην Αστυνομία (π.δ. 37/19), με τα οποία η σημερινή Κυβέρνηση προσπαθεί να χτίσει προφίλ ευαισθητοποίησης,

επί ΣΥΡΙΖΑ ενισχύθηκε το πρόγραμμα εμφανούς αστυνόμευσης ΠΕΡΣΕΑΣ.

Επί ΣΥΡΙΖΑ ο νόμος έδενε τα χέρια της αυθαιρεσίας, τα χέρια που η Νέα Δημοκρατία έλυσε.

Επί ΣΥΡΙΖΑ οι πολιτικές εντολές δεν έδειχναν ανοχή στις πρακτικές ακροδεξιών θυλάκων εντός της ΕΛΑΣ

Επί ΣΥΡΙΖΑ τα κοινωνικά προβλήματα, τα υγειονομικά προβλήματα, η νεολαία δεν αντιμετωπίζονταν με βία και σώματα πραιτοριανών, ρουσφετολογικών εκτός πανελλαδικών εξετάσεων προσλήψεων

Επί ΣΥΡΙΖΑ οι αστυνομικοί αντιμετωπίσθηκαν ως εργαζόμενοι με στολή παρά τις δυσκολίες και τα μνημόνια, φέρνοντας εγγύτερα την πλειοψηφία των αστυνομικών που υπηρετούν την δημοκρατία, με τους πολίτες και την ελληνική κοινωνία

Επί ΣΥΡΙΖΑ οι κρίσεις και η ιεραρχία της ΕΛΑΣ, δεν έγιναν επί τη βάσει κομματικών επιλογών και πολιτικών εκκαθαρίσεων

Ας μας ενημερώσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έστω για τα δεκάδες περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας από τον Ιούλιο του 2019, για τα περιστατικά που αποκαλύφθηκαν και τους ανελέητους ξυλοδαρμούς πολιτών μετά την πορεία στη Νέα Σμύρνη, για τις ανύπαρκτες Ε.Δ.Ε. που διατάχθηκαν σε βάρος των επίορκων αστυνομικών και πόσοι απ’ τους εμπλεκόμενους τέθηκαν σε διαθεσιμότητα;

Το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την τρομοκράτηση και χειραγώγηση της ελληνικής κοινωνίας και οι ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών στη χώρα μας δεν μπορούν να κρυφτούν από τα συνεχή επαναλαμβανόμενα ψέματα.

Με την ελπίδα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,

να αφήσει την ΕΛΑΣ έξω από τις πολιτικές σκοπιμότητες και το πολιτικό σχέδιο «τρόμου και πάταξης» της κυβέρνησης Μητσοτάκη,

να αφήσει την ΕΛΑΣ να διατελέσει το έργο της απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και τη βαρύνουσα εγκληματικότητα

και με την ευχή να μας ενημερώσει για την σύλληψη εγκληματιών και καταδικασθέντων όπως του ναζιστή Χρήστου Παππά,

σας ευχόμαστε «Καλό τριήμερο» και να αποφεύγετε δημόσιους χώρους που κυκλοφορεί η ομάδα ΔΡΑΣΗ …