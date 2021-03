Παράξενα

Βόλτα σε παραμυθένιο πάρκο με χιλιάδες τουλίπες (εικόνες)

Ένα φανταστικό πάρκο χρωμάτων, ζωής και αποστάσεων προσφέρει τρισδιάστατες επιλογές στους επισκέπτες του.

Με χιλιάδες τουλίπες στολίστηκε ο κήπος των 430.000 τμ στη Σαγκάη, που μετά από μία εβδομάδα συνεχόμενης βροχής υποδέχθηκε το κοινό του σε ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι.

Στην είσοδο του πάρκου υπάρχει το Κάστρο των Λουλουδιών, μπροστά από το οποίο απλώνεται ένα φοβερό «χαλί» από άλλα λουλούδια, ενώ λίγο πιο πέρα οι χιλιάδες τουλίπες σχηματίζουν ένα παγώνι

Ο κήπος τριών διαστάσεων είναι ορατός από πάνω, από τη μέση και στο επίπεδο των κατασκευών, με το διάδρομο που τις διασχίζει να είναι κι αυτός προσβάσιμος.

Οι επιλογές αυτές δεν προσφέρουν μόνο διαφορετική θέα, εξασφαλίζουν ταυτόχρονα και τις συνθήκες αποστασιοποίησης των επισκεπτών, που μοιράζεται στο χώρο.

Εκτός από τις θεματικές, το πάρκο έχει ελεύθερη είσοδο και στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της χώρας.