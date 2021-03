Οικονομία

ΝΟΤΑΜ: Παράταση στους περιορισμούς για πτήσεις στο εσωτερικό

Μέχρι πότε παρατείνονται οι περιορισμοί στις πτήσεις. Ποιες πραγματοποιούνται.

Παρατείνονται έως και τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 οι περιορισμοί στις πτήσεις εσωτερικού επιτρέποντας μόνο τις ουσιώδεις μετακινήσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης κατά της Covid -19, παρατείνεται έως την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί η αεροπορική οδηγία που αφορά πτήσεις εσωτερικού, (τακτικά επιβατικά δρομολόγια, γενικής αεροπλοΐας και επαγγελματικά δρομολόγια - domestic flights, commercial and general/business aviation), η οποία προβλέπει ότι επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού (Essential Travel) που περιλαμβάνουν ταξίδι για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς/επιχειρηματικούς σκοπούς, για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους (επανένωση οικογενειών) και για επιστροφή στη μόνιμη κατοικία. Για την αεροπορική οδηγία ισχύουν οι εξαιρέσεις ως έχουν από την προϋπάρχουσα notam.