Παράξενα

Έκθεση φωτογραφίας κάτω από την παγωμένη Λευκή Θάλασσα (βίντεο)

Μία διαφορετική έκθεση Τέχνης με θέμα τη ζωή στην παγωμένη θάλασσα. Εντυπωσιάζουν οι εικόνες.

Μια έκθεση τέχνης έχει δημιουργηθεί κάτω από την παγωμένη Λευκή Θάλασσα στη Ρωσία, με την είσοδό της να… διακρίνεται σε μια τρύπα στην επιφάνεια του πάγου.

Πρόκειται για έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Πριν λιώσει ο πάγος», ενός Ρώσου φωτογράφου, που εμπνεύστηκε από ανάλογη υποθαλάσσια έκθεση που είχε κάνει Ρώσος ζωγράφος το 2018.

Οι εικόνες της έκθεσης είναι επίσης υποβρύχιες λήψεις, με τον καλλιτέχνη να θεωρεί ότι «θα φαίνονται καλύτερα κάτω στο νερό».

Το θέμα των φωτογραφιών είναι οι απειλές της κλιματικής αλλαγής στην Αρκτική.

«Πιθανότατα τα ζώα των οποίων η ζωή συνδέεται με τον πάγο θα εξαφανιστούν από τη Λευκή Θάλασσα, γι’αυτό και τα φωτογράφισα, ώστε να μείνουν στη μνήμη μας», λέει ο φωτογράφος.

Κι ενώ σε άλλες εκθέσεις στον κόσμο – όπου λειτουργούν – είναι απαραίτητη η μάσκα, εδώ το απαραίτητο αξεσουάρ είναι η στολή δύτη.

Η έκθεση θα λειτουργεί έως τα μέσα Απριλίου, οπότε και θα αρχίσουν να λιώνουν οι πάγοι, ενώ απαραίτητο για τους επισκέπτες είναι να έχουν προηγούμενη εμπειρία κατάδυσης.