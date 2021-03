Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Στη φυλακή για την επίθεση στον αστυνομικό

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο ένας κατηγορούμενος. Η απόφαση της Δικαιοσύνης για το δεύτερο.

Στη φυλακή οδηγείται ο 23χρόνος για το αδίκημα, της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του αστυνομικού μετά την απολογία του στην 14η ανακρίτρια.

Μαζί του απολογήθηκε και ο 22χρονος συγκατηγορούμενος του με τον οποίο είχαν συλληφθεί την Τετάρτη το βράδυ ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Αν και σε βάρος του 22χρονου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, τελικώς στην ανάκριση κλήθηκε να απολογηθεί για τα υπόλοιπα κακουργήματα που περιλαμβάνει η δικογραφία σε βάρος του και αφορούν σε εκρηκτικά, καθώς δεν προέκυψε εμπλοκή του στην άγρια επίθεση εναντίον του αστυνομικού. Σε βάρος του 22χρονου επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης ανά τακτά διαστήματα σε Αστυνομικό Τμήμα, απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματικής εγγύησης 1.000 ευρώ.

Όπως δήλωσε η συνήγορος του, Άννυ Παπαρούσου, τα τηλέφωνα των δυο νεαρών παρακολουθούνταν από τον περασμένο Ιανουάριο με εισαγγελική διάταξη για λόγους δημόσιας ασφάλειας, όπως είπε και βάσει αυτού του υλικού σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους. Σύμφωνα με τη συνήγορο, οι συνομιλίες αυτές μέχρι και σήμερα δεν έχουν εισαχθεί στην δικογραφία.

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι απολογίες ενώπιον της 13ης Ανακρίτριας των επτά κατηγορουμένων που συνελήφθησαν τη νύχτα των επεισοδίων στη Νέα Σμύρνη μεταξύ των οποίων και ο 30χρονος που φέρεται να έριξε τον αστυνομικό από το μηχανάκι, ενώ ήδη έχουν εξεταστεί μάρτυρες που πρότεινε ο 30χρονος.