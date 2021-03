Κόσμος

Κομισιόν: Στα κράτη - μέλη το “μπαλάκι” για αναλογική διανομή των εμβολίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Εναπόκειται στα κράτη - μέλη να βρουν συμφωνία», διαμηνύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Επιτροπή συμφωνεί με τις πρόσφατες δηλώσεις πολλών κρατών-μελών ότι η πιο δίκαιη λύση για την κατανομή δόσεων εμβολίων βασίζεται σε αναλογία του πληθυσμού κάθε κράτους-μέλους, ανέφερε η Κομισιόν με ανακοίνωσή της, στην οποία σημειώνει ότι «τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να απομακρυνθούν από την πρόταση της Επιτροπής προσθέτοντας μια ευελιξία που επιτρέπει τη συμφωνία για διαφορετική κατανομή των δόσεων, λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση και τις ανάγκες εμβολιασμού κάθε χώρας».

Παράλληλα, αναφέρεται ότι «εναπόκειται στα κράτη-μέλη να βρουν συμφωνία εάν επιθυμούν να επιστρέψουν στην αναλογική βάση».

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρει:

«Η κατανομή δόσεων εμβολίων στο πλαίσιο των Προκαθορισμένων Συμφωνιών Αγοράς ακολούθησε μια διαφανή διαδικασία.

Η Επιτροπή συμφωνεί με τις πρόσφατες δηλώσεις πολλών κρατών-μελών ότι η πιο δίκαιη λύση για την κατανομή δόσεων εμβολίων βασίζεται σε αναλογία του πληθυσμού κάθε κράτους-μέλους. Αυτή είναι η λύση που πρότεινε η Επιτροπή για όλες τις συμφωνίες προκαταβολικών αγορών. Είναι μια δίκαιη λύση, καθώς ο ιός προσβάλλει εξίσου παντού, σε όλα τα μέρη της ΕΕ.

Τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να απομακρυνθούν από την πρόταση της Επιτροπής προσθέτοντας μια ευελιξία που επιτρέπει τη συμφωνία για διαφορετική κατανομή των δόσεων, λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση και τις ανάγκες εμβολιασμού κάθε χώρας. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, εάν ένα κράτος-μέλος αποφασίσει να μην παραλάβει την αναλογική κατανομή του, οι δόσεις αναδιανέμονται μεταξύ των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

Τα κράτη-μέλη έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το σύστημα για να τροποποιήσουν την αναλογική κατανομή που πρότεινε η Επιτροπή με βάση και τις 6 προσυμφωνίες αγοράς. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να βρουν συμφωνία εάν επιθυμούν να επιστρέψουν στην αναλογική βάση».