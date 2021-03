Παράξενα

Πιτσιρικάς βρέθηκε κρεμασμένος από λιφτ (βίντεο)

Σοκ έπαθαν οι επιβαίνοντες του λιφτ που ακολουθούσε. Πώς σώθηκε το παιδί.

Σοκ έπαθαν οι σκιέρ σε πίστα του Καναδά, όταν είδαν ένα αγόρι να κρέμεται από το λιφτ, ενώ αυτό κινείτο κανονικά προς την πίστα.

Ο 12χρονος είπε ότι μία απότομη κίνηση που έκανε είχε ως αποτέλεσμα να γλιστρήσει και να βρεθεί να κρέμεται από το λιφτ.

Τυχερός μέσα στην ατυχία του, ο πιτσιρικάς πιάστηκε από την άκρη του λιφτ και κατάφερε να σωθεί.

Στο βίντεο που τράβηξαν οι επιβαίνοντες στο λιφτ που ακολουθούσε, φαίνεται το παιδί να κρέμεται, ενώ κόσμος του φωνάζει να αντέξει και τελικά καταφέρνει να ανέβει ξανά στο λιφτ του.