Παναθηναϊκός - Ιωνικός: Πράσινη “βροχή” τριπόντων

Τζέι Μπρέι και Μάριο Χεζόνια “μπουμπούνισαν” συνολικά 10 τρίποντα.

Δύσκολα, για τρία δεκάλεπτα, έβαλε ο Ιωνικός στον Παναθηναϊκό, στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Όταν όμως οι παίκτες του Όντεντ Κάτας πάτησαν το γκάζι τα πάντα έγιναν πιο απλά, στην τέταρτη περίοδο, με το «τριφύλλι» να φτάνει στη νίκη, ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του αγώνα.

Ο Τι Τζει Μπρέι έδωσε τον τόνο για ακόμα ένα παιχνίδι, με 20 πόντους, 6/10 τρίποντα και 3 ασίστ, ενώ ο Μάριο Χεζόνια, στο εν Ελλάδι ντεμπούτο του, έδειξε για ακόμα μια φορά πως μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες ενός αγώνα. Ο Super Mario μέτρησε 16 πόντους με 5/11 σουτ, δείχνοντας εκ νέου πόσο άνετα νιώθει πάνω στο παρκέ.

Από πλευράς Ιωνικού οι 16 πόντοι και τα 9 ριμπάουντ του Χόλιφιλντ δεν αρκούσαν για να αλλάξουν τον ρου, με την ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου να μην έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Λουκά Μαυροκεφαλίδη, Βασίλη Τολιόπουλο.

Ο Παναθηναϊκός χτύπησε κοντά στο καλάθι και χάρη σε Μπέντιλ και Όγκαστ κατάφερε να δημιουργήσει διαφορά (14-8, 5'). Πετρόπουλος και Κόνιαρης ανέλαβαν δράση για τον Ιωνικό, με τους φιλοξενούμενους να πλησιάζουν σε απόσταση βολής, χάρη στην άμυνά τους (17-16, 7'). Ο Χεζόνια με το πρώτο του σουτ στην Basket League έστειλε την ομάδα του στο +4, όμως οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν το δεκάλεπτο ανατρέποντας την κατάσταση με Μουσταφά και Κόνιαρη για το 20-21.

Οι παίκτες του Αγγέλου μπήκαν με καλό ρυθμό στο παρκέ και κράτησαν το προβάδισμα με τον Χόλοουελ (28-30, 13'). Ο Παναθηναϊκός ανέβασε την ένταση στην άμυνα και προσπέρασε με Όγκαστ και Μπέντιλ (36-35, 16'). Ο Τι Τζέι Μπρέι έκανε αισθητή την εμφάνισή του, ο Παπαπέτρου τον ακολούθησε και το ημίχρονο έκλεισε με την ομάδα του Κάτας σε θέση οδηγού για το 41-39.

Μήτογλου και Παπαπέτρου ανέλαβαν δράση στο δεύτερο μέρος και οι πρωταθλητές Ελλάδας προσπάθησαν να δημιουργήσουν διαφορά (48-44, 21'). Ο Ιωνικός δεν έχασε την επαφή του με το σκορ και μείωσε σε απόσταση... βολής με τον Χόλιφιλντ (53-51, 24'). Ο Τι Τζέι Μπρέι βγήκε μπροστά και τα δικά του σουτ έδωσαν αέρα 9 πόντων στον Παναθηναϊκό (62-53, 26'). Ο Ιωνικός δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και χάρη σε Χόλιφιλντ και Κόνιαρη μείωσε (62-59, 28'). Μπρέι και Όγκαστ ανέλαβαν δράση και οι γηπεδούχοι έκλεισαν το δεκάλεπτο με προβάδισμα για το 68-64.

Ο Μάριο Χεζόνια πήρε την κατάσταση στα χέρια του στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου και ο Παναθηναϊκός ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (77-67, 33'). Οι παίκτες του Κάτας ανέβασαν την ένταση στην άμυνα και με τον Μακ η διαφορά ανέβηκε ακόμα περισσότερο (82-99, 35'). Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο ως το τέλος και έφτασαν στη νίκη, συνεχίζοντας πολύ καλά μετά τη απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 41-39, 68-64, 98-74