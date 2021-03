Πολιτισμός

Το παλαιότερο μοναστήρι στον κόσμο έχει ελληνικές τοιχογραφίες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστικές είναι οι ανακαλύψεις που γίνονται πάντα στην Αίγυπτο, πόσω μάλλον όταν έχουν «άρωμα» Ελλάδας.

Με τοιχογραφίες στα ελληνικά, τα μέλη μίας νορβηγο-γαλλικής αρχαιολογικής αποστολής ανακάλυψαν στην Όαση της Μπαχαρέια, το θεωρούμενο ως το παλαιότερο μοναστηριακό μνημείο, ίσως όχι μόνον στην Αίγυπτο, αλλά και παγκόσμια.

Πρόκειται για ένα μνημείο που έχει κατασκευαστεί σταδιακά σε ένα χρονικό διάστημα μεταξύ 3ου και 4ου αιώνα μ.Χ. στην περιοχή του «Τελ Γκανούμπ 'Ασρ Ελ Αγκούζ», 370 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Καΐρου.

Εκεί πραγματοποιούν ανασκαφές ο γαλλικός φορέας Institut Francais d'Archeologie Orientale (IFAO) και ο νορβηγικός φορέας ΜF Vitenskapelig Hoyskole, Νορβηγία.

Μέχρι τώρα, έχει ήδη ανασκαφεί μία ερημική σκήτη, ένα ερημητήριο που κατασκευάστηκε σε πέντε χρονικές φάσεις, από το πρώτο μισό του τέταρτου αιώνα έως τον έβδομο αιώνα.

Στο κέντρο του χώρου, μία βραχώδης περιοχή, έχει ανακαλυφθεί μια εκκλησία και παρακείμενοι λειτουργικοί χώροι. Επίσης, στον ίδιο χώρο, ανακαλύφθηκαν δύο κελιά, μια τραπεζαρία-κουζίνα και μια αίθουσα και τέσσερα ακόμη δωμάτια, ένα εκ των οποίων ήταν εκκλησία.

Στις μετέπειτα κατασκευασμένες επεκτάσεις του χώρου, κατασκευάστηκαν συνολικά 19 δωμάτια και μία εκκλησία που ήταν συνδεδεμένη με δύο πέτρινες αίθουσες.

Εκεί, βρέθηκαν και πολλές τοιχογραφίες - και στην εκκλησία - γραμμένες στην ελληνική γλώσσα που αναφέρονταν σε βιβλικά και πατερικά κείμενα, αλλά και τεμάχια πήλινων αγγείων με ελληνικές επιγραφές που αναφέρονταν στους μοναχούς, πιθανόν του πέμπτου ή έκτου αιώνα.