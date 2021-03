Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Προφυλακιστέος ο “Ινδιάνος”

Μετά από πολύωρη διαδικασία ο κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας παίρνει τον δρόμο για την φυλακή. Ελεύθεροι οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην 13η Τακτική Ανακρίτρια ο 30χρονος ελληνοιρακινός που θεωρείται ο βασικός κατηγορούμενος στην απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 27χρονου αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη.

Μετά από πολύωρη διαδικασία ο κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας που αρνείται την κατηγορία, παίρνει τον δρόμο για την φυλακή με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και Εισαγγελέα.

Οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι για επεισόδια στη Νέα Σμύρνη αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε βάρος τους επιβλήθηκαν, κατά περίπτωση, περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευσης συμμετοχής σε διαδηλώσεις.