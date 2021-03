Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: Πήραν το εισιτήριο για το Τόκιο οι Μάντης - Καγιαλής

Οι «χάλκινοι» Ολυμπιονίκες του 2016 «τσέκαραν» θέση για τους Αγώνες του Τόκιο, μέσω της παρουσίας τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 470, στη Βιλαμούρα.

(εικόνα αρχείου)

Επιστρέφουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες οι Παναγιώτης Μάντης και Παύλος Καγιαλής, καθώς εξασφάλισαν την πρόκριση στο Τόκιο, μέσω της παρουσίας τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 470, στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας. Οι «χάλκινοι» Ολυμπιονίκες του 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, τερμάτισαν στην 6η θέση με 99 β.π. και «τσέκαραν» θέση για τους Αγώνες του Τόκιο, αφήνοντας εκτός το έτερο ελληνικό σκάφος με πλήρωμα τους Βασίλη Παπουτσόγλου και Ιωάννη Ορφανό. Οι Ορφανός-Παπουτσόγλου έμειναν στην 10η θέση με 118 βαθμούς ποινής, αλλά το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο θα σφράγιζε ένα μόνο πλήρωμα, αυτό που θα τερμάτιζε ψηλότερα.

Χθες, μέσω της ίδιας διοργάνωσης, την πρόκριση στους Ο.Α. του Τόκιο είχε εξασφαλίσει το δίδυμο Αιμιλία Τσουλφά-Αριάδνη Σπανάκη, με την Ολυμπιονίκη Αιμιλία Τσουλφά να επιστρέφει σε Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά από 17 χρόνια και το χρυσό του 2004 στην Αθήνα, σε ηλικία 48 ετών!

To Σάββατο (13/3), το ασημένιο μετάλλιο στις γυναίκες κατέκτησαν η γεννημένη στην Ελλάδα Αφροδίτη Ζέγκερς και η Λόμπκε Μπερκχούτ. Προπονητής των δύο κοριτσιών είναι ο Έλληνας πρωταθλητής Κώστας Τριγκώνης. Παγκόσμιες πρωταθλήτριες αναδείχθηκαν οι Ισπανίδες Σίλβια Μας Ντεπάρεθ και Πατρίτσια Καντέρο Ρέινα.