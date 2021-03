Οικονομία

Βitcoin: Νέο ρεκόρ για το κρυπτονόμισμα

To bitcoin ξεπέρασε χθες Σάββατο για πρώτη φορά το όριο των 60.000 δολαρίων, ενισχυμένο σύμφωνα με τους αναλυτές από το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης ύψους 1,9 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο CoinMarketCap, το κρυπτονόμισμα έφτασε τα 60.197 δολάρια χθες περίπου στις 14:30 ώρα Ελλάδας και συνέχιζε να κινείται γύρω από αυτό το συμβολικό όριο το απόγευμα.

Το bitcoin σπάει τον τελευταίο καιρό το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και έχει τριπλασιάσει την αξία του τους τρεις τελευταίους μήνες: στα μέσα Δεκεμβρίου η αξία του ήταν 20.000 δολάρια, ενώ πριν λιγότερο από ένα μήνα ξεπέρασε το όριο των 50.000 δολαρίων.