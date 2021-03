Κόσμος

Σε διαθεσιμότητα ο διευθυντής της Bild μετά από καταγγελίες γυναικών

Tην προσωρινή αναστολή των διευθυντικών του καθηκόντων, ανακοίνωσε ο εκδοτικός όμιλος Axel Springer.

Ο διευθυντής της γερμανικής εφημερίδας Bild Τζούλιαν Ράιχελτ, αντικείμενο εσωτερικής έρευνας έπειτα από καταγγελίες πολλών γυναικών, ζήτησε την προσωρινή αναστολή των διευθυντικών του καθηκόντων, ανακοίνωσε ο εκδοτικός όμιλος Axel Springer.

«Για να επιτρέψει να δοθούν εξηγήσεις και για να μην επιβαρύνει την εργασία της σύνταξης, ζήτησε από το συμβούλιο διοίκησης να απαλλαγεί προσωρινά από τα καθήκοντά του μέχρι να διαλευκανθούν οι καταγγελίες», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ομίλου.

Ο διευθυντής της Bild έχει δεχθεί πολλές καταγγελίες για ηθική παρενόχληση, εκφοβισμό και κατάχρηση διευθυντικής θέσης.

Ο όμιλος Axel Springer αποφάσισε την πραγματοποίηση έρευνας, από δικηγορική εταιρεία, για «πιθανές παραβιάσεις συμμόρφωσης» προς τις αξίες και τους κανόνες της εφημερίδας από τον διευθυντή, ηλικίας 40 ετών.

Σύμφωνα με έρευνα του περιοδικού Der Spiegel, o Τζούλιαν Ράιχελτ προήγαγε εκπαιδευόμενες με τις οποίες είχε σχέση, πριν τις παραγκωνίσει έως και απολύσει. Εργαζόμενες είχαν ειδοποιήσει εδώ και μήνες την διεύθυνση, η οποία καθυστέρησε να επιβεβαιώσει τις καταγγελίες κατά του πανίσχυρου διευθυντή του γερμανικού ταμπλόιντ.

Ο Τζούλιαν Ράιχελτ «απορρίπτει τις κατηγορίες», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ομίλου.

Με κυκλοφορία 2 εκατομμυρίων φύλλων, η Bild, η οποία ιδρύθηκε το 1952, πόνταρε στην ελαφριά θεματολογία, τα σπορ και τα κοσμικά θέματα για να γίνει η πρώτη σε κυκλοφορία γερμανική εφημερίδα.