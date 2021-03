Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ντέρμπι στην Λεωφόρο

Με ντέρμπι πέφτει η "αυλαία" στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Οι αποστολές των ομάδων.

Το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» κλέβει τα βλέμματα στην 26η αγωνιστική της Super League, τελευταία για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Κοινή μέρα και ώρα έναρξης στα παιχνίδια, σήμερα στις 19:00.

Το «τριφύλλι» φιλοδοξεί να επιστρέψει στις επιτυχίες έπειτα από τις δύο απανωτές ήττες από τον ΠΑΣ Γιάννινα και να μειώσει τη διαφορά από την πρώτη τετράδα, ωστόσο να εξασφαλίσουν ηρεμία ενόψει της έναρξης των Play Off θέλουν και οι «ασπρόμαυροι».

Στον ΠΑΟΚ ο Σίντζι Καγκάβα ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Πάμπλο Γκαρσία, με τον Ενέα Μιχάι να είναι ο μοναδικός απών.

Ο Γκαρσία ανακοίνωσε τις επιλογές του για την αναμέτρηση στη Λεωφόρο, οι οποίες αποτελούνται αναλυτικά από τους Ζ. Ζίβκοβιτς, Ταλιχμανίδη, Βιεϊρίνια, Λύρατζη, Ροντρίγκο, Ίνγκασον, Βαρέλα, Κρέσπο, Μπάμπα, Τσιγγάρα, Ελ Καντουρί, Σβαμπ, Αουγκούστο, Καγκάβα, Ουάρντα, Μουργκ, Λάμπρου, Α. Ζίβκοβιτς, Τζόλη, Σφιντέρσκι, Κρμέντσικ.

Στην αποστολή δεν περιλαμβάνεται ο τερματοφύλακας Αλέξανδρος Πασχαλάκης, ο οποίος αποφασίστηκε από διοίκηση και προπονητή να μείνει εκτός από το συγκεκριμένο παιχνίδι, ώστε να αποκατασταθεί η ψυχολογία του και να ξεπεράσει το περιστατικό με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έγινε την προηγούμενη αγωνιστική.

Για τους «πράσινους» ο Αλεξανδρόπουλος τέθηκε οριστικά νοκ-άουτ λόγω του τραυματισμού του στο γόνατο κατά την προπόνηση της Παρασκευής (12/03).

Ο Μπόλονι επέλεξε τους εξής ποδοσφαιριστές για την αποστολή: Διούδης, Ξενόπουλος, Χριστογεώργος, Χουάνκαρ, Σένκεφελντ, Αγιούμπ, Μακέντα, Καρλίτος, Χατζηγιοβάνης, Χατζηθεοδωρίδης, Σάντσες, Νιάς, Βιγιαφάνιες, Ενγκμπακοτό, Ιωαννίδης, Καραγιάννης, Πούγγουρας, Αθανασακόπουλος, Μολό, Τζαβίδας, Μαουρίσιο.