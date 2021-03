Κόσμος

Παρέμβαση των ΗΠΑ για τις διώξεις στην Ρωσία

Συνελήφθησαν περίπου 200 συμμετέχοντες σε φόρουμ της αντιπολίτευσης στη Μόσχα. Το μήνυμα του Μπλίνκεν .

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ζήτησε χθες τον τερματισμό των «διώξεων ανεξάρτητων φωνών» στη Ρωσία μετά τη σύλληψη περίπου 200 συμμετεχόντων σε ένα φόρουμ της αντιπολίτευσης στη Μόσχα.

«Ζητούμε να τερματιστεί η δίωξη ανεξάρτητων φωνών», έγραψε ο Μπλίνκεν σε ανάρτηση στο Twitter.

Η ρωσική αστυνομία διέκοψε χθες ένα φόρουμ στη Μόσχα, στο οποίο συμμετείχαν πολλοί αντιπολιτευόμενοι πολιτικοί και συνέλαβε όλους τους παρευρισκόμενους, σύμφωνα με τους διοργανωτές της εκδήλωσης, τους «Ενωμένους Δημοκράτες», μιας ομάδας που πρόσκεινται στον εξόριστο ολιγάρχη Μιχαήλ Χοντορκόφσκι.