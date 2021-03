Οικονομία

Τα “covid free” νησιά στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια νησιά οι εμβολιασμοί έχουν αγγίξει το 100% του πληθυσμού. Τα πλάνα για την φετινή τουριστική σεζόν.

Αύξηση επισκεψιμότητας προσδοκάνε οι νησιωτικοί προορισμοί, στους οποίους οι εμβολιασμοί κατά του Covid έχουν αγγίξει το 100% του πληθυσμού και ήδη έχουν συμπεριληφθεί στη διεθνή τουριστική ειδησεογραφία ως "Covid Free" τουριστικοί προορισμοί για το καλοκαίρι. Πρόκειται για τα μικρά κυρίως νησιά έως 1.000 κατοίκους, που το σχέδιο του εμβολιασμού με την κωδική ονομασία "Ελευθερία", θα έλεγε κανείς ότι τα απελευθέρωσε "πρώτα" από τα δεσμά του Covid και πλέον κάνουν πλάνα για την εφετινή τουριστική σεζόν, όπως τόνισαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ επίσημοι φορείς των εν λόγω νησιών. Aντίστοιχες φυσικά βλέψεις έχουν και οι υπόλοιποι προορισμοί της χώρας, που κάποιοι έμειναν αλώβητοι από τα βέλη του Covid και οι υπόλοιποι, με την εξέλιξη των εμβολιασμών, στο γενικό πληθυσμό αλλά και στους εμπλεκόμενους με την τουριστική βιομηχανία, θα είναι "Covid Free" για εγχώριους και εισερχόμενους επισκέπτες.

Καστελόριζο, Μεγανήσι, Κάστος, Θύμαινα, Ψαρά, Κάλαμος, Φούρνοι, Οινούσσες είναι οι νησιωτικοί προορισμοί κάτω των 1000 κατοίκων που έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός, ενώ την πρώτη δόση έχουν ολοκληρώσει τα νησιά, Ερεικούσσα, Αγαθονήσι, Νίσυρος, Γαύδος, Χάλκη, Μαθράκι, Λειψοί, Οθωνοί, Τήλος, Αρκοί. Τα υπόλοιπα νησιά κάτω των 1.000 κατοίκων, όπως έχουν προγραμματιστεί στο σχέδιο Ελευθερία είναι τα εξής: Δονούσα, Ελαφόνησος, Σαρία, Κίμωλος, Άνω Κουφονήσι, Ηρακλειά, Ψαρά, Θύμαινα, Τέλενδος, Φολέγανδρος, Θηρασιά, Τριζόνια, Ανάφη, Σίκινος, Ψέριμος, Αμμουλιανή, Άγιος Ευστράτιος, Π. Τρίκερι, Σχοινούσα, Γυαλί, Αντικύθηρα, Περιστέρα, Αντίπαξοι, Μαράθι, Δοκός, Καλόλιμνος, Φαρμακονήσι.

Το Καστελόριζο ο πρώτος "Free Covid" προορισμός στην Ελλάδα

Το Καστελόριζο ήταν το πρώτο νησί που οι κάτοικοι του εμβολιάστηκαν στο διάστημα 27-30 Ιανουρίου και όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος του νησιού, Στράτος Αμύγδαλος, με τον εμβολιασμό άλλαξε η καθημερινότητα των κατοίκων. Ο φόβος έδωσε τη σκυτάλη στην αισιοδοξία και όλοι πλέον ατενίζουν με ελπίδα την εφετινή τουριστική σαιζόν, καθώς το 90% των κατοίκων του εμπλέκονται με την τουριστική οικονομία, όπως αναφέρει ο κύριος αντιδήμαρχος. Εστιάζοντας στα μηνύματα για την τουριστική κίνηση του 2021, ο κύριος Αμύγδαλος σημείωσε ότι ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο το Καστελόριζο είχε μόνο ακυρώσεις, εφέτος υπάρχει μια ζήτηση, που αναμένεται να αποτυπωθεί και σε κρατήσεις.

Στο σημείο αυτό ο κ. Αμύγδαλος ανάφερε ότι το 2020 έλειψαν από το νησί οι ομογενείς, κυρίως από Αυστραλία, ενώ εφέτος υπάρχει και προσδοκία για επέκταση της τουριστικής περιόδου. Προς την κατεύθυνση αυτή πολύ σημαντικές, κρίνει ο κύριος Αμύγδαλος, τις ελεύσεις επισκεπτών από την Τουρκία, ειδικά την περίοδο που θεωρείται εκτός σεζόν για το νησί, όπως ο Απρίλιος και ο Νοέμβριος. Το καλοκαίρι, το Καστελόριζο των 500 κατοίκων διπλασιάζει τον πληθυσμό του, απόρροια των τουριστικών ροών. Ειδικά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου οι ημερήσιοι επισκέπτες ξεπερνάνε τα 1000 άτομα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία. Την ίδια στιγμή η δυναμικότητα του νησιού φτάνει τις 500 κλίνες. Να σημειωθεί ότι 8 πλοία την εβδομάδα προσεγγίζουν το Καστελόριζο και μαζί με τα ιδιωτικά σκάφη που το επισκέπτονται συμβάλλουν στην αύξηση των τουριστικών ροών.

Ευοίωνες οι προοπτικές για Μεγανήσι - Ελαφόνησο - Λειψούς

Ευοίωνες είναι οι προοπτικές για την νέα τουριστική περίοδο και στο Μεγανήσι, με τον δήμαρχο Παύλος Δάγλα να τονίζει πρόσφατα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το νησί στην τρέχουσα συγκυρία ανοίγει νέα σελίδα και πλέον αντιμετωπίζει το μέλλον με αισιοδοξία και ασφάλεια". Στο μεταξύ και η Ελαφόνησος, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου, έχει ήδη από την περυσινή χρονιά κινήσει το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων ταξιδιωτών και επαγγελματιών του τουρισμού ως ανερχόμενος προορισμός. Τόσο στη γερμανική όσο και στις υπόλοιπες αγορές του εξωτερικού αναδείχθηκε η ασφάλεια και της παραμονής του επισκέπτη αφού είναι ένας μικρός τουριστικός προορισμός, που παρέμεινε όλο αυτό το διάστημα αλώβητος από την πανδημία ενώ και η πορεία των εμβολιασμών προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς, αναφέρει η δήμαρχος του νησιού Έφη Λιάρου.

Από την πλευρά του και ο δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι Λειψοί παραμένουν ένα νησί Covid-free, με μηδενικά κρούσματα από την αρχή της πανδημίας. Ήδη ολοκληρώθηκε πρώτος κύκλο εμβολιασμών στον τοπικό πληθυσμό με επιτυχία, και αναμένεται ο δεύτερος κύκλος σημείωσε. "Τώρα, προσβλέπουμε σε μία νέα καλύτερη τουριστική σεζόν, κάνουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις για τη διατήρηση και βελτίωση της προσβασιμότητας, ενώ είναι στη συλλογική μας συνείδηση να μην επαναπαυόμαστε σε καμία περίπτωση".

Δράσεις που θωρακίζουν την υγειονομική ασφάλεια από Ίο, Σκόπελο, Άνδρο και Σίφνο

Με αισιοδοξία εξάλλου ατενίζουν τη νέα τουριστική χρονιά και τα νησιά με μεγαλύτερο πληθυσμό, από αυτά που εμβολιασμοί έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, με τους δημάρχους της Ίου, της Σκοπέλου, της Άνδρου και της Σίφνου να μιλάνε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τα μέτρα υγειονομικής θωράκισης των εν λόγω νησιών.

Ο δήμαρχος Ιητών Γκίκας Γκίκας ανάφερε ότι η Ίος διατηρήθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα με ελάχιστα έως μηδενικά κρούσματα ανά περιόδους, ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός των μόνιμων κατοίκων 60+ και η διαδικασία εξελίσσεται σε πολύ θετικό κλίμα. Στο αποτέλεσμα αυτό έχουν συμβάλλει μετά από κινητοποίηση μας, η εκπαίδευση προσωπικού του Κέντρου Υγείας, η ευαισθητοποίηση δημοτών και επαγγελματιών, η διευκόλυνση για τη διεξαγωγή διαγνωστικών τεστ και η αξιοποίηση δωρεών για εξοπλισμό, όπως του μοριακού αναλυτή στο Κ.Υ. Ίου.

Από τη Σκόπελο ο δήμαρχος Σταμάτης Περίσσης ανάφερε ότι η Σκόπελος εξακολουθεί να είναι ένα Covid free ασφαλές νησί με ελάχιστα μεμονωμένα περιστατικά και θεωρείται από τους κορυφαίους προορισμούς της Θεσσαλίας με τα λιγότερα κρούσματα χάρη στον αγώνα φορέων, αρχών και δημοτών, όπως είπε. "Το πρώτο στάδιο των εμβολιασμών ολοκληρώθηκε με τους κατοίκους να ανταποκρίνονται με μεγάλη προθυμία. Πιστεύουμε πως στη νέα σεζόν η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού στο νησί θα έχει εμβολιαστεί πλήρως".

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Άνδρου Δημήτρης Λοτσάρης σημειώνει ότι έχει δημιουργηθεί ειδικός χώρος στο Κέντρο Υγείας και προμηθευτήκαν ιατρικό εξοπλισμό στη νησί. Επιπλέον, αναφέρει ότι ο δήμος διευκολύνει τους εμβολιασμούς και διενεργούνται συχνά rapid tests σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

Σε ό,τι αφορά τη Σίφνο, η δήμαρχος Μαρία Ναδάλη σημειώνει ότι το νησί παραμένει Covid-free προορισμός και υπογραμμίζει την υγειονομική θωράκιση της Σίφνου με νέο προσωπικό και τις σημαντικές δωρεές που έχουν γίνει σε φορητό αναπνευστήρα και συμπυκνωτή οξυγόνου.

Εφέτος "δεν θα είμαστε νοσοκόμοι στα ξενοδοχεία μας" απόρροια των εμβολιασμών σημειώνει ο Δημήτρης Πολλάλης

Με γνώμονα την υγειονομική ασφάλεια των επισκεπτών και των κατοίκων προορισμοί που είναι προσεγγίσιμοι με το αυτοκίνητο θα διεκδικήσουν σημαντικά μερίδια τουριστών, σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Λακωνίας Δημήτρης Πολλάλης. Η Πελοπόννησος, όπως εξηγεί, πέρυσι ήταν "Covid Free" και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν τα ξενοδοχεία καραντίνας, απόρροια των υγειονομικών μέτρων στα καταλύματα, αλλά και στην τήρηση τους από τους επισκέπτες. Εφέτος, σημείωσε ο κ. Πολλάλης "δεν θα είμαστε νοσοκόμοι στα ξενοδοχεία μας" αναφέροντας ότι και οι εμβολιασμοί προχωρούν και συνάμα οι καλοκαιρινές συνθήκες είναι αρωγός στον περιορισμό του Covid. O κ. Πολλάλης ελπίζει σε έναν πολύ καλό Ιούλιο και Αύγουστο για φέτος, ενώ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο και επέκτασης της τουριστικής περιόδου. Στο σημείο αυτό ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο να συνεχίσει και φέτος το πρόγραμμα τουρισμός για όλους, αφού πέρυσι, όπως είπε, βοήθησε σημαντικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η υγειονομική ασφάλεια των προορισμών βασικό ζητούμενο της επικοινωνιακής προσέγγισης τους

Σε δήλωση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νότης Μαρτάκης πρόεδρος της Mtc Group, που δραστηριοποιείται στο χώρο της επικοινωνίας και στο χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνονται και πολλοί νησιωτικοί δήμοι, σημειώνει ότι είναι αντιληπτό ότι η πορεία των εμβολιασμών και η ανάδειξή της ως αποτελεσματικό μέσο αποτελεί το βασικό ζητούμενο της σημερινής επικοινωνιακής προσέγγισης στον τουρισμό. Όποιος προορισμός, όπως π.χ. η Πάρος, προχωράει με ταχύτερους ρυθμούς τους εμβολιασμούς ή άλλα που δεν παρουσίασαν κανένα κρούσμα όπως πχ η Ελαφόνησος και προχωράει ταυτόχρονα την εμβολιαστική θωράκιση, αποκτά προβάδισμα στη διεκδίκηση του μεριδίου της ταξιδιωτικής αγοράς. Εκεί εστιάζεται και η δική μας προσπάθεια ως συμβούλων τουρισμού των δήμων, αναφέρει.

Για τον κ. Μαρτάκη είναι κομβικό, να αναδειχθεί το σκέλος της ασφάλειας που, αυτή τη στιγμή, απασχολεί περισσότερο τον κάθε ταξιδιώτη από τις όποιες ομορφιές κάθε τόπου και μέριμνα των ανθρώπων της επικοινωνίας είναι "να αναδειχθεί κάθε μέτρο προστασίας που λαμβάνει μια περιοχή αλλά και να ευαισθητοποιήσουμε τους επαγγελματίες και τους κατοίκους να εναρμονιστούν με τα μέτρα", αναφέρει ο κύριος Μαρτάκης.

Ο κύριος Μαρτάκης εστιάζοντας στις διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη αναφέρει ότι η ακολουθητέα από την ελληνική κυβέρνηση πολιτική είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, όπως εξηγεί, πρέπει να ληφθούν υπόψη σε αυτές και η απαλοιφή των όποιων αντικινήτρων για την πραγματοποίηση του ταξιδιού, όπως, κυρίως, είναι το κόστος των tests για όσους δεν μπορούν ή δεν προλάβουν να εμβολιαστούν.