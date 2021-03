Κοινωνία

Ινδαρές στον ΑΝΤ1: η μόνη διαφορά με τον Τζορτ Φλόιντ είναι ότι εγώ δεν έσκασα

Πως περιγράφει ο σκηνοθέτης το περιστατικό με τους αστυνομικούς στο Κουκάκι. Οργή για την απόφαση του εισαγγελέα για την αστυνομική βία, πριν καν αρχίσει η δίκη.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε ο σκηνοθέτης Δημήτρης Ινδαρές, ο οποίος μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας του βρέθηκε στο επίκεντρο υπόθεσης με καταγγελλόμενη υπέρμετρη αστυνομική βία, στο Κουκάκι, στο σπίτι τους που βρίσκεται δίπλα από κτήριο το οποίο τελούσε υπό κατάληψη.

«Βιαζόμαστε όλοι πολύ. Είναι κατανοητή η βιασύνη της Αστυνομίας να λήξει όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτή η ιστορία, όμως για εμάς είναι μια οδύνη», είπε ο κ. Ινδαρές, συμπληρώνοντας ότι «υπήρξαν αναβολές στην εκδίκαση της υπόθεσης, καθώς στην πρώτη δίκη δεν εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί που μας οδήγησαν σε δίκη, ενώ η επόμενη αναβολή δόθηκαν λόγω του κορονοϊού».

Όπως προσέθεσε, «Παράλληλα, υπάρχει σε εξέλιξη και η μήνυση που κάναμε εμείς στους αστυνομικούς. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι εισαγγελικοί λειτουργοί δεν αποδέχθηκαν αυτό που λέγαμε, αποδεχόμενοι ότι οι αστυνομικοί μας καταδίωκαν, κάτι το οποίο δεν έχει εκδικαστεί από το δικαστήριο και δεν έχει αποδειχτεί, θεωρώντας ότι η βία σε βάρος μας από τους αστυνομικούς ήταν αναγκαία».

Όπως ανέφερε ο σκηνοθέτης, «είχα ανέβει στην ταράτσα για να δω τι γίνεται και όχι για να σώσω τα παιδιά μου, όπως λέγεται. Με τράβηξαν οι αστυνομικοί και είχαν στήσει το δικό τους «γλέντι», προσπαθώντας να μου βγάλουν την μπλούζα ανάποδα, κάτι που δεν γίνεται, ενώ παράλληλα με πίεζαν στο κεφάλι, μου πατούσαν το κεφάλι σαν καρύδι, σαν τον Τζορτζ Φλόιντ. Είχαν «δέσει» και τα παιδιά μου και εκείνα φώναζαν στους αστυνομικούς “αφήστε τον άνθρωπο, θα σκάσει” και εκείνοι δεν έκαναν τίποτα. Η διαφορά μου με τον Τζορτζ Φλόιντ είναι ότι εγώ δεν έσκασα».

«Αυτοί οι αστυνομικοί από κάπου παίρνουν εντολή, από κάπου υπάρχει ανοχή από τους ανωτέρους τους, οι οποίοι γνώριζαν, άκουγαν από τους ασυρμάτους τι γινόταν, έβλεπαν τι γίνεται από τα δύο drone που κατέγραφαν εικόνες», επεσήμανε ο Δημήτρης Ινδαρές.

Σχολιάζοντας τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, με τις επιθέσεις κατά πολιτών και κατά αστυνομικών στην Νέα Σμύρνη, είπε ότι «είναι ένας άθλιος φαύλος κύκλος. Δεν έχει νόημα να συζητούμε ποιος έχει την πιο μεγάλη ευθύνη, διότι αυτό είναι προφανές. Ένα Κράτος πρέπει να λειτουργεί με τρόπο ακριβοδίκαιο».

Όπως είπε ο συνήγορος της οικογένειας Ινδαρέ, Θεόδωρος Μαντάς, «ουδέποτε έχει ξεκινήσει η δίκη για την υπόθεση. Αυτό που υπάρχει είναι μια προκαταρκτική εξέταση που παραγγέλθηκε από την Εισαγγελία, στο πλαίσιο της οποίας κατέθεσαν οι αστυνομικοί και μόνο τα μέλη της οικογένειας Ινδαρέ. Εδώ έρχεται ο Εισαγγελέας και αποφαίνεται για χρήση αναγκαίας βίας από τους αστυνομικούς. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την αναγκαία βία από τους αστυνομικούς. Κι αυτό είναι κάτι διαφορετικό από όσα αναφέρονται στο πόρισμα της Επιτροπής Αλιβιζάτου».

Ο κ. Μαντάς επεσήμανε ότι «σε αυτήν την προκαταρκτική εξέταση δεν εισφέρθηκε και δεν αξιολογήθηκε κανένα οπτικό ή άλλο αποδεικτικό υλικό, παρά μόνο οι μαρτυρίες των αστυνομιών και των μελών της οικογένειας. Τίποτα άλλο».