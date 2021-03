Κοινωνία

Επίθεση με μολότοφ σε υπηρεσία της ΕΛΑΣ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την επίθεση υπήρξαν υλικές ζημιές, ενώ οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν.

(εικόνα αρχείου)

Επίθεση με μολότοφ κατά της διεύθυνσης διαχείρισης χρηματικού της Αστυνομίας στη Νέα Φιλαδέλφεια, πραγματοποίησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Κυριακής.

Το κτίριο βρίσκεται στην οδό Πατριάρχου Κωσταντίνου και το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 04.15 τα ξημερώματα, όταν οι άγνωστοι έφτασαν στο σημείο και σύμφωνα με πληροφορίες πέταξαν τρεις μολότοφ.

Από την επίθεση υπήρξαν μικρές υλικές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου, ενώ οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν.