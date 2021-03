Πολιτική

Lockdown - Γεωργαντάς στον ΑΝΤ1: ορατή η μείωση στις μετακινήσεις

Τι είπε για την ψηφιακή ίδρυση επιχείρησης και μεταβίβαση ακινήτου, την e-έκδοση αδειών οδήγησης και για τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων έναντι του κορονοϊού.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς.

Σε ότι αφορά το lockdown και τις μετακινήσεις πολιτών, είπε ότι «υπάρχει αρκετή μείωση στον αριθμό των sms που στέλνονται τις τελευταίες ημέρες στο 13033. Bλέπουμε έναν περιορισμό στον όγκο των μετακινήσεων. Είναι χιλιάδες οι έλεγχοι που γίνονται από την Αστυνομία, είναι επαρκείς οι έλεγχοι, αλλά αναγκαία συνθήκη εδώ είναι η ατομική συνείδηση και η τήρηση των μέτρων».

Σε ότι αφορά την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι είναι σε εξέλιξη ένα ευρύ πρόγραμμα νομοθετικό και διοικητικό με απλοποίηση των διαδικασιών και περιορισμό της ταλαιπωρίας των πολιτών.

«Πλέον, η έναρξη ατομικής επιχείρησης, που αντιστοιχούν στο 70% του συνόλου της έναρξης επιχειρήσεων, θα γίνεται ηλεκτρονικά. Υπήρχε από παλιά η διαδικασία της προεγγραφής. Αυτή την καταργούμε. Πλέον, μπαίνοντας κάποιος στην πλατφόρμα να κάνει αίτηση, πολλά από τα έγγραφα που έπρεπε να υποβάλλει, αντλούνται αυτομάτως από τις υπηρεσίες που πρέπει, μέσω της διαλειτουργικότητας, ενώ γίνεται αυτομάτως και εγγραφή στο ΓΕΜΗ», σημείωσε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι «σε ότι αφορά την μεταβίβαση ακινήτων, γίνεται η πληρωμή του φόρου μέσα από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και πλέον σε άλλη πλατφόρμα, ο συμβολαιογράφος καταθέτει ηλεκτρονικά όλα τα έγγραφα και πλέον για τον πολίτη απομένει μόνο η υπογραφή. Όλα αυτά, ενώ το 2019 έγιναν πάνω από 300.000 επισκέψεις στις Δ.Ο.Υ. για περίπου 150.000 μεταβιβάσεις ακινήτων».

Συμπλήρωσε ότι από την Πέμπτη θα γίνονται ηλεκτρονικά, εκτός από την Κρήτη και στην Περιφέρεια Αττικής, οι αιτήσεις για την αντικατάσταση των διπλωματών οδήγησης, είτε λόγω φθοράς είτε λόγω απώλειας.

Προσέθεσε ότι σύντομα μέσω του gov.gr ψηφιακά θα γίνεται και η έκδοση του πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, καθώς και η δήλωση της απώλειας αστυνομικής ταυτότητας.

Σε ότι αφορά τους εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, είπε ότι έχουν χωριστεί σε δύο φάσεις τα άτομα του εν λόγω πληθυσμού. Μέσα στον Μάρτιο θα ανοίξει η πλατφόρμα για την πρώτη κατηγορία, του υψηλού κινδύνου νόσησης, στην οποία υπάγονται περίπου 270.000 άνθρωποι και σε επόμενο χρόνο θα ακολουθήσει η επόμενη κατηγορία».

Συμπλήρωσε ότι το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί και με ποιον τρόπο θα εξυπηρετηθούν όσοι, ηλικιωμένοι ή άλλοι, δεν μπορούν να μετακινηθούν.