Αθλητικά

Triple double ο Giannis και νίκη για τους Μπακς (βίντεο)

Εντυπωσιακός ο "Greek Freak", για πρώτη φορά στην καριέρα του έκανε διαδοχικά τριπλ νταμπλ φίγκιουρ.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σημειώνει για πρώτη φορά στην καριέρα του διαδοχικά τριπλ νταμπλ φίγκιουρ, το Μιλγουόκι επιβλήθηκε των Ουίζαρντς στην Ουάσινγκτον με 125-119. Υπενθυμίζεται ότι ο "Greek Freak" είχε πετύχει τριπλ νταμπλ και στο προηγούμενο παιχνίδι των Μπακς, κόντρα στους Νικς, με αποτέλεσμα να μετράει πλέον 24 τριπλ νταμπλ στην καριέρα του.

Ο "Giannis" τελείωσε τον αγώνα με 33 πόντους (10/15 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7/8 βολές), 11 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο και 4 λάθη στα 36 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα που χρησιμοποιήθηκε. Τα «ελάφια» είχαν άλλους επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Τζρου Χόλιντεϊ να έχει 18. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έμεινε άποντος στα 106 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε, καθώς είχε απολογισμό 0/1 δίποντο και 1 ριμπάουντ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επιθετικός πλουραλισμός των Μπακς... εξουδετέρωσε τη σπουδαία εμφάνιση του Ράσελ Ουέστμπρουκ, καθώς ο γκαρντ των Ουίζαρντς τελείωσε τον αγώνα με 42 πόντους (11/21 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 5/9 βολές), 10 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 2 κλεψίματα και 6 λάθη σε 39 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα συμμετοχής.





Στο μεταξύ, το Ντάλας επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας των Νάγκετς στο Ντένβερ με 116-103. Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις με 25 πόντους ήταν ο κορυφαίος των Μάβερικς, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Λούκα Ντόντσιτς με 21 πόντους και 12 ασίστ. Από πλευράς των γηπεδούχων, ο Νίκολα Γιόκιτς «άγγιξε» το τριπλ νταμπλ φίγκιουρ, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 9 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Από εκεί και πέρα, η Ιντιάνα επέστρεψε στις επιτυχίες, καθώς κατέβαλε στο Φοίνιξ με 122-111 την αντίσταση των Σανς, οι οποίοι μετρούσαν πέντε σερί νίκες. Οι Πέισερς είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό ποντων, με τον Μάλκολμ Μπρόγκντον να είναι ο πρώτος σκόρερ των φιλοξενούμενων με 25.

Την τέταρτη σερί νίκη τους πανηγύρισαν οι Νετς, επικρατώντας του Ντιτρόιτ στο Μπρούκλιν με 100-95. Ο Τζέιμς Χάρντεν ήταν ο κορυφαίος των γηπεδούχων, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Τέλος, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ γνώρισαν εντός έδρας ήττα από τη Νέα Υόρκη με 119-97. Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι αγωνίστηκε με τους γηπεδούχους για 29 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα με απολογισμό 4 πόντους (2/5 δίποντα, 0/6 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη.

Συνοπτικά, στους αγώνες για το ΝΒΑ που έγιναν τα ξημερώματα σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Οκλαχόμα Σίτι-Νέα Υόρκη 97-119

Μπρούκλιν-Ντιτρόιτ 100-95

Σάρλοτ-Τορόντο 114-104

Ουάσινγκτον-Μιλγουόκι 119-125

Ατλάντα-Σακραμέντο 121-106

Μινεσότα-Πόρτλαντ 121-125

Φοίνιξ-Ιντιάνα 111-122

Ντένβερ-Ντάλας 103-116