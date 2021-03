Παράξενα

Αγριογούρουνο ...έκοβε βόλτες στην Εθνική Οδό! (βίντεο)

Έκπληκτος οδηγός κατέγραψε με το κινητό του την “πορεία» του ζώου καθώς τρέχει.



Ένα μεγάλο αγριογούρουνο βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε αυτοκίνητο που κινούνταν στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών στο Δερβένι Ξυλοκάστρου, με τον οδηγό να τον ακολουθεί μέχρι που χάθηκε στο δρόμο προς το χωριό.

Oι κάτοικοι στο Δερβένι υποστηρίζουν ότι είναι καθημερινό φαινόμενο και άκρως επικίνδυνο για τους οδηγούς που κινούνται στην Ε.Ο.

Πηγή: loutraki365.gr