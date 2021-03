Κοινωνία

Μαζικό κορονοπάρτι λίγες μέρες μετά το... Αυτόφωρο!

Δεκάδες άτομα διασκέδαζαν σε πάρτι που οργάνωσαν οι ίδιο που είχαν συλληφθεί πριν λίγες ημέρες για… κορονοπάρτι με πολλούς καλεσμένους, εν μέσω lockdown.

Δεν πέρασαν λίγες ημέρες από την επεισοδιακή εξέλιξη του κορονοπάρτι στην Οβρυά, όπου είχαν συλληφθεί τρία άτομα (ο ιδιοκτήτης του χώρου, ο γιός του και ένας ακόμη συνδιοργανωτής) και χθες οι δύο τελευταίοι διοργάνωσαν νέο πάρτι στο Μιντιλόγλι αυτή τη φορά. Ο ένας συνελήφθη, ο άλλος κατάφερε να διαφύγει αλλά αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφώρου, ενώ συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα που συμμετείχαν στην διοργάνωση.

Η ηγεσία του 3ου Αστυνομικού Τμήματος της Πάτρας, είχε από νωρίς πληροφορίες πως οι δύο νεαροί θα διοργάνωναν νέο πάρτι, παρά την εξέλιξη και τα "τσουχτερά " πρόστιμα που τους είχαν επιβληθεί την προηγούμενη φορά. Έτσι λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, οργανώθηκε επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν πολλοί αστυνομικοί και όλες οι δυνάμεις ξεκίνησαν για την οδό Αγίου Κωνσταντίνου στο Μιντιλόγλι όπου και κατάφεραν να εγκλωβίζουν τα άτομα που διασκέδαζαν στην ημιτελή οικοδομή

Όπως από νωρίς έγραψε το tempo24.news, στο πάρτι διασκέδαζαν 98 άτομα και η Αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις. Συνολικά επιδόθηκαν σε 93 άτομα πρόστιμα των 300 ευρώ, ενώ στα πέντε άτομα που συνελήφθησαν ως ιδιοκτήτες του σπιτιού και διοργανωτές από 5000 ευρώ και 3000 ευρώ.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής η Αστυνομία έκανε "ντου" στην περιοχή του Μιντιλογλίου , μετά από καταγγελίες πως σε σπίτι της περιοχής γινόταν πάρτι με συμμετοχή δεκάδων ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ φθάνοντας στην περιοχή διαπίστωσαν πως όχι μόνο το πάρτι είχε ...φουντώσει , αλλά δεκάδες άτομα συμμετείχαν θέλοντας να γιορτάσουν το Καρναβάλι.

Αμέσως ξεκίνησαν συλλήψεις και επιβολή προστίμων.

Το πάρτι έληξε άδοξα , ενώ οι μετέχοντας το πλήρωσαν ακριβά καθώς τους επιβλήθηκε το σχετικό πρόστιμο. Όσο για τον ιδιοκτήτη, αυτός συνελήφθη για να οδηγηθεί στο αυτόφωρο.

