Κοινωνία

Κουκουλοφόροι άρπαξαν τα εφάπαξ από μάνα και γιό

Η εισβολή τα ξημερώματα στο σπίτι, οι απειλές και η «χρυσή λεία» που έβαλαν στο χέρι οι δράστες.

Κουκουλοφόροι με κατσαβίδια, εισέβαλαν άγριο ξημέρωμα σε τριώροφη κατοικία στην Ηλιούπολη, επιτέθηκαν στον 53χρονο ιδιοκτήτη και την ηλικιωμένη μητέρα του και τους άρπαξαν 300.000 ευρώ από εφάπαξ που είχαν βγάλει από την τράπεζα και τα έκρυβαν στις ντουλάπες του σπιτιού.



Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας που εξετάζουν την υπόθεση της μεγάλης αρπαγής, θεωρούν βέβαιο ότι οι δράστες είχαν πληροφόρηση και χτύπησαν στοχευμένα το διαμέρισμα της οδού Σπετσών στην Ηλιούπολη.





Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο 53χρονος ιδιοκτήτης της τριώροφης κατοικίας ανοίγει την πόρτα του διαμερίσματος του 2ου ορόφου (ο 1ος και ο 3ος όπως κατέθεσε στην Αστυνομία δεν κατοικούνται) όταν ξαφνικά οι δράστες που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του και γνώριζαν το πρόγραμμά του, ορμούν πάνω του και τον αναγκάζουν να ξαναμπεί μέσα. Τα τρία άτομα με τις μαύρες κουκούλες και τα κατσαβίδια στα χέρια, μιλώντας σπαστά ελληνικά του κλείνουν το στόμα και τον σέρνουν στο υπνοδωμάτιο που βρισκόταν η μητέρα του και τον πετούν στο κρεβάτι λέγοντας του ότι αν επιχειρήσουν να αντιδράσουν θα τους κάνουν κακό.

Οι δύο τους κρατούν ακινητοποιημένους την ώρα που ο τρίτος συνεργός κάνει φύλλο και φτερό τα υπόλοιπα δωμάτια. Λίγη ώρα αργότερα, όπως γράφει το protothema.gr, και ενώ έχουν αρπάξει από ντουλάπες και συρτάρια το ποσό των 300.000 ευρώ, βγαίνουν έξω και χάνονται στα στενά της περιοχής. Όπως κατέθεσε το θύμα τα χρήματα που άρπαξαν οι ληστές, προέρχονται από εφάπαξ του ιδίου και της μητέρας του. Λόγω της κρίσης, είπε ότι τα έβγαλε το 2015 από την τράπεζα και τα έκρυβε στο σπίτι καθώς φοβόταν μην τα «κουρέψουν».