Οικονομία

Οι 10 κροίσοι που κέρδισαν 360 δις δολάρια στην πανδημία

Εκτόξευση των κερδών και της περιουσίας τους είδαν 10 από τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη, εν μέσω της κρίσης.

Η πανδημία έχει αποτελέσει κρίση για πάρα πολλούς ανθρώπους, όχι όμως και για τους πλουσιότερους δισεκατομμυριούχους της Αμερικής. Όπως μετέδωσε η Washington Post, ο πλούτος των εννέα από τους δέκα πλουσιότερους επιχειρηματίες της τεχνολογίας αυξήθηκε πάνω από 360 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς.

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, που έχει κερδίσει τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, ένιωσε να τον πλησιάζει επικίνδυνα ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, του οποίου η περιουσία τετραπλασιάστηκε. Ο επικεφαλής της Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, έσπασε το φράγμα των 100 δισ. δολ., ενώ οι συνιδρυτές της Google, Λάρι Πέιτζ και Σεγκέι Μπριν, κέρδισαν από κοινού 65 δισ. δολ. Επίσης, η κεφαλαιοποίηση της Apple, που έφτασε τα 2 τρισ. δολ. πέρυσι, έκανε τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Τιμ Κουκ, δισεκατομμυριούχο.

Η Amazon επωφελήθηκε από την τάση των ανθρώπων να ψωνίζουν διαδικτυακά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μάλιστα, η ζήτηση ήταν τόσο υψηλή, το πρώτο διάστημα, με αποτέλεσμα τόσο η Amazon όσο και άλλοι όμιλοι του ηλεκτρονικού εμπορίου να καταγράψουν ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης.

Εν τω μεταξύ, καθώς οι εταιρείες μετακινήθηκαν προς μοντέλα τηλεργασίας, οι εργαζόμενοι στηρίχθηκαν πάρα πολύ σε υπηρεσίες cloud computing, νοικιάζοντας αποθηκευτικό χώρο από εταιρείες όπως οι Google, Facebook και Microsoft.

Η Google και η Facebook επωφελήθηκαν, επίσης, από την ανάκαμψη του διαδικτυακού μάρκετινγκ, καθώς και από την ανάγκη για βιώσιμα εργαλεία επικοινωνίας, τα οποία περιελάμβαναν το Google Classroom και το WhatsApp που ανήκει στη Facebook.

Αυτοί οι τεχνολογικοί κροίσοι δεν είναι οι μόνοι δισεκατομμυριούχοι των οποίων ο πλούτος διογκώθηκε. Σύμφωνα με τη Yahoo Finance, ο εκτελεστικός πρόεδρος και CTO της Oracle, Λάρι Έλισον, είδε την περιουσία του να αυξάνεται από 59 δισ. δολ. σε 90,3 δισ. δολ. τον τελευταίο χρόνο. Η περιουσία του Μάικλ Ντελ, CEO της Dell Technologies, αυξήθηκε από 22,9 δισ. δολ. σε 44,4 δισ. δολ. την ίδια χρονική περίοδο.

Η σημαντική αύξηση των κερδών τους έρχεται σε αντίθεση με την οικονομική καταστροφή που βίωσαν εκατομμύρια Αμερικανοί, καθώς η ανεργία και οι εξώσεις αυξήθηκαν. Αυτό αντικατοπτρίζει βαθιά ριζωμένα κοινωνικά ζητήματα ανισότητας και το συνεχώς διευρυνόμενο χάσμα του πλούτου.

Μια πρόσφατη έκθεση έδειξε ότι οι Αμερικανοί δισεκατομμυριούχοι θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τα δύο τρίτα του πακέτου στήριξης της αμερικανικής οικονομίας, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μπάιντεν, χρησιμοποιώντας μόνο τα κέρδη που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Πηγή: capital.gr