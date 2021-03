Πολιτική

Ο Κουφοντίνας σταματά την απεργία πείνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με δήλωσή του ο Δημήτρης Κουφοντίνας προαναγγέλει το τέλος της απεργίας πείνας.

Την δήλωση του Δημήτρη Κουφοντίνα μέσα από το νοσοκομείο σε τηλεφωνική επικοινωνία, έδωσε στην δημοσιότητα η δικηγόρος του Ιωάννα Κούρτοβικ.

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας προαναγγέλλει το τέλος της απεργίας πείνας, κάνει λόγο για "απάνθρωπη εξουσία" και τονίζει ότι "αυτό που γίνεται εκεί έξω είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό για το οποίο ξεκίνησε".

Ο εκτελεστής της 17 Νοέμβρη είναι σε απεργία πείνας, με την κατάσταση της υγείας να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, από τους γιατρούς του, ενώ νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Αναλυτικά η δήλωσή του Δημήτρη Κουφοντίνα:

"Η Αλληλεγγύη είναι η ζωτική συνθήκη που μας ενώνει στους αγώνες. Ευχαριστώ τους φίλους και συντρόφους που στάθηκαν αλληλέγγυοι. Ευχαριστώ όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους για την συμπαράστασή τους, που δεν ήταν συμπαράσταση σε ένα πρόσωπο, αλλά σε μια στιγμή αγώνα, απέναντι σε μια απάνθρωπη εξουσία.

Αλληλεγγύη και συμπαράσταση που δείξανε ότι υπάρχουν ζωντανές κοινωνικές δυνάμεις που αντιστέκονται στην αυθαιρεσία, τη βία και τον αυταρχισμό. Κι αυτό αποτελεί μια νέα ελπίδα. Η οικογένεια που κυβερνά απόδειξε πόσο αδίστακτη είναι στον εξευτελισμό των νόμων και του Συντάγματος, στην διαχείριση της δικαιοσύνης. Τους τα χαρίζω. Τους κρίνει ο κόσμος που κατεβαίνει στους δρόμους. Αυτό που γίνεται εκεί έξω είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό για το οποίο ξεκίνησε.

Μπροστά στη δύναμη αυτών των αγώνων, δηλώνω απ’ τη μεριά μου ότι με την καρδιά και το μυαλό είμαι κι εγώ εκεί, ανάμεσά σας".