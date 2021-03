Πολιτική

Σταϊκούρας: Με “σκαλοπάτια” η επιστρεπτέα προκαταβολή 7

Πώς θα ολοκληρωθεί ο 6ος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής και τι προστίθεται στον 7ο. Οι σκέψεις για τα ενοίκια και την εισφορά αλληλεγγύης.

Το πώς θα ολοκληρωθεί ο έκτος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής και τι προστίθεται στον έβδομο ανέλυσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο Mega. Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, στις 16 Μαρτίου ολοκληρώνεται η πληρωμή του έκτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής, όπου 278.000 θα λάβουν την κρατική ενίσχυση.

Παράλληλα, υπογράμμισε, ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα μέχρι τις 18 Μαρτίου «για όσους δήλωσαν στοιχεία στο myesoda αλλά δεν έκαναν υποβολή της αίτησης, ώστε να μπορέσουν να κάνουν αίτηση και να πάρουν χρήματα».

«Υπήρχαν κριτήρια όπως σε όλες τις επιστρεπτέες. 138.461 επιχειρήσεις δήλωσαν οι ίδιες υψηλότερο τζίρο τον Ιανουάριο του 2021 από τον Ιανουάριο του 2020. 188.804 δεν μπόρεσαν να δηλώσουν τζίρο αναφοράς 200 ευρώ τον Ιανουάριο του 2020. Ένα σημαντικό κομμάτι των συμπατριωτών μας έκαναν αίτηση ενώ γνώριζαν ότι δεν μπορούν να ικανοποιήσουν υα κριτήρια. Ειδικά όταν έχεις αύξηση τζίρου» δήλωσε ο υπουργός.

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7

Σε ότι αφορά στην επιστρεπτέα 7, αυτή θα καταβληθεί προς το τέλος Απριλίου, το 50% του ποσού δεν θα επιστρέφεται ενώ κατώτατο όριο χρηματοδότησης θα είναι τα 1000 ευρώ. «Θα έχει σκαλοπάτια η επιστρεπτέα 7 για να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας, ανακοινώνοντας ότι στην επιστρεπτέα 7 θα συμπεριληφθούν και οι κλειστές επιχειρήσεις του λιανεμπορίου.

Μάλιστα όπως είπε, για τις κλειστές επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, τα καταστήματα ΟΠΑΠ και τις σχολές οδηγών δεν θα υπάρχει σύγκριση του τζίρου τους το 2020 με αυτόν του 2019. «Ακόμα, όλες οι νέες επιχειρήσεις που άνοιξαν το 2020 μπαίνουν στην επιστρεπτέα 7, χωρίς να έχουν μείωση τζίρου. Εκτός αν έχουν πάρει την επιστρεπτέα 5 και 6, οπότε θα πρέπει να αποδείξουν μείωση τζίρου» πρόσθεσε.

Ενίσχυση του επιχειρείν

Ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να στηρίξει την αγορά και στα πρώτα βήματα της επαναλειτουργίας της. «Το πρόγραμμα Γέφυρα και η κάλυψη ποσοστού των παγίων δαπανών θα γίνουν τον Μάιο. Προσδοκούμε τότε η επιχειρηματικότητα να λειτουργεί. Θα έρθουμε να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις ώστε να καλύψουμε εμείς κομμάτι των δανειακών τους υποχρεώσεων» υποστήριξε.

Και συνέχισε: «Έχουμε κάνει υπερβάσεις. Τόση πόροι δεν δόθηκαν ποτέ. Έχουμε υπερβεί τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Απλώς δεν υπάρχουν μόνο τα δημοσιονομικά υπάρχουν και τα ταμειακά διαθέσιμα. Εάν δεν αρχίσουν να αυξάνουν τα έσοδα, πώς θα καλύψουμε τις πολύ μεγαλύτερες δαπάνες που επί 13 μήνες τρέχει η ελληνική πολιτεία». Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, τα ταμειακά διαθέσιμα του ελληνικού κράτους αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 33-34 δις. «Προσπαθούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να είμαστε κοντά στην κοινωνία για όσο χρειαστεί».

Ενοίκια και εισφορά αλληλεγγύης

Επιπλέον, ο υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις από τα ενοίκια και για τον Απρίλιο, ενώ ανοιχτό άφησε και το ενδεχόμενο να μην πληρώσουν οι μισθωτοί εισφορά αλληλεγγύης και το 2020. Σε ότι αφορά στο τελευταίο δήλωσε: « Συζητάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για δημοσιονομική ευελιξία και το 2022. Αυτό δεν σημαίνει δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Όταν θα χτίσουμε τον προϋπολογισμό της χώρας θα υπάρχουν μέτρα και φορολογικής φύσεως. Το ποια μέτρα θα είναι αυτά θα αποφασιστούν σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο».

«Θα ήμουν ευτυχής να κάθομαι σε αυτή την καρέκλα και να μοιράζω λεφτά. Αυτό δεν είναι εφικτό. Χρειάζεται ρεαλισμός και σωφροσύνη. Μέτρα 24 δις. το 2020, τουλάχιστον 11,6 δις το 2021. Όλα αυτά είναι χρήματα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις» συμπλήρωσε. Τέλος, αναφερόμενος στο θέμα των αντικειμενικών αξιών, είπε ότι οι αλλαγές «δεν σημαίνει ότι στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ προλαβαίνει κάποιος αυτομάτως να δει τις όποιες μεταβολές».