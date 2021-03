Πολιτισμός

Πεδίον του Άρεως: καθαρισμός σε μνημεία και προτομές αγωνιστών του 1821 (εικόνες)

Οι βεβηλώσεις από αγνώστους μια ημέρα μετά την προηγούμενη παρέμβαση σε γλυπτά, αλλά και το πέρασμα του χρόνου αφήνουν εμφανή σημάδια.

Νέοι βανδαλισμοί αμαύρωσαν την εικόνα των προτομών Ηρώων του 1821 κατά μήκος του ομώνυμου δρόμου αλλά και των γλυπτών εντός του Πεδίου του Άρεως, την Παρασκευή 12 Μαρτίου, μία μόλις ημέρα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού τους από τα συνεργεία της Περιφέρειας.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, άμεση ήταν η επέμβαση της Περιφέρειας και χθες Σάββατο 13 Μαρτίου, ειδικά συνεργεία προχώρησαν ξανά σε εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης σε είκοσι μία (21) προτομές Ηρώων του 1821 κατά μήκος του ομώνυμου δρόμου και τέσσερα 4 γλυπτά στο Πεδίον του Άρεως (τρία μαρμάρινα έργα τέχνης στον περίβολο του Ι. Ν. Ταξιαρχών και ένα μαρμάρινο μνημείο στον Ιερό Λόχο, που είχαν πληγεί από βιολογικές αποθέσεις και γκράφιτι).

Την προηγούμενη ημέρα είχε ολοκληρωθεί από την Περιφέρεια Αττικής ο επιμελής καθαρισμός όλων των αγαλμάτων των Ηρώων του 1821 με ειδικό συνεργείο αντιγκράφιτι (σε τρόπο που αν προκύψει νέος βανδαλισμός, να καθαρίζονται οι επιφάνειες με απλή ρίψη νερού σε ελάχιστο χρονικό διάστημα). Παράλληλα, μετά τον καθαρισμό προβλέπεται τόνωση των γραμμάτων με μαύρο ή χρυσό χρώμα ανάλογα με το αρχικό χρώμα. Επίσης προβλέπεται η βαφή όλων των στύλων φωτισμού της λεωφόρου Ηρώων, η αποκατάσταση νέου χλοοτάπητα και η επισκευή κατεστραμμένων μαρμάρινων πλακών.

Όλες οι επεμβάσεις είναι σύμφωνες με τους διεθνείς κανόνες ηθικής, για την συντήρηση των έργων τέχνης και την κείμενη νομοθεσία.

Όλες οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης γίνονται μετά από σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη για την ανάπλαση της Λεωφόρου Ηρώων, ενόψει και των τελετών που θα λάβουν χώρα στο Πεδίον του Άρεως κατά την διάρκεια του γιορτασμού των 200 ετών από την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας(25 Μαρτίου).

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά: «Εκφράζω τη θλίψη μου για τους νέους βανδαλισμούς και παράλληλα θέλω να στείλω ένα ηχηρό μήνυμα σε κάποιους ασυνείδητους πως εμείς θα συνεχίσουμε να αποκαθιστούμε την εικόνα των ηρώων μας, όσες φορές και αν χρειαστεί. Στους βανδαλισμούς απαντάμε με έμπρακτο σεβασμό στην ιστορία και τον πολιτισμό μας. Παράλληλα, με στοχευμένες δράσεις, προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς στη σταδιακή αλλαγή της εικόνας του Πάρκου, ώστε αυτό να γίνει ένα πραγματικό κόσμημα στο κέντρο της Πρωτεύουσας, επισκέψιμο από όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου αλλά και από τουρίστες».