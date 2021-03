Πολιτική

Κόντρα Πελώνη - ΣΥΡΙΖΑ για τις συγκεντρώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις συγκεντρώσεις εν μέσω πανδημίας.

«Ύστερα από μια δύσκολη εβδομάδα και ενώ το τριήμερο αυτό ήταν ευκαιρία να χαμηλώσουν οι τόνοι και να χαλαρώσουν οι πολίτες με τις οικογένειές τους, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε 31 συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Η υποκρισία της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεπερνά και τον χειρότερο εαυτό της», δήλωσε η Αριστοτελία Πελώνη.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «εγκαλεί την κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας, ενώ την ίδια ώρα υποσκάπτει τις άμυνες της κοινωνίας απέναντι σε αυτή. Υπονομεύει έτσι την έξοδο από αυτή την πρωτοφανή υγειονομική κρίση».

Επιπλέον η κυρία Πελώνη τόνισε: «Η πλειοψηφία της κοινωνίας επιζητά κοινωνική ηρεμία, ασφάλεια και επιστροφή στην κανονικότητα. Η αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται για ακόμη μια φορά μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Και αποδεικνύει πώς όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις, κάνεις το μόνο που ξέρεις καλά».

Άμεση ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβερνητική εκπρόσωπο, καθώς σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως «ενημερώνουμε την κα Πελώνη ότι ο μόνος που χαλαρώνει με τριήμερα εδώ και ένα χρόνο είναι ο κ. Μητσοτάκης. Οι πολίτες δυστυχώς δεν απολαμβάνουν αυτό το δικαίωμα ακριβώς λόγω της πολιτικής της κυβέρνησής του».

Στην συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει: «Αντί να συνεχίσει λοιπόν η κυβέρνηση την αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ καλό θα ήταν έστω και τώρα να κάνει τα αυτονόητα, όπως η συνταγογράφηση των τεστ και η επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Σταματήστε να κουνάτε το δάκτυλο στους πολίτες που είναι σε απόγνωση από τις αποτυχίες σας, το όργιο καταστολής και έστω για μια φορά αναλάβετε τις ευθύνες σας».

«Πυρά» σε κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει, ωστόσο, η Ελληνική Λύση, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση αντιπαρατίθενται υποκριτικά με φόντο τις συγκεντρώσεις και την πολιτική για την πανδημία. Και οι δύο όμως συμφωνούν στην απαγόρευση της Ορθόδοξης λατρείας, και την συμμετοχή στις παρελάσεις των εθνικών επετείων, ιδιαίτερα στην εμβληματική παρέλαση της 25ης Μαρτίου όπου ο λαός θα έπρεπε σύσσωμος να τιμήσει τα 200 χρόνια από την Εθνεγερσία. Και οι δύο συμφωνούν στο καθολικό κλείσιμο (λοκντάουν) και τις οριζόντιες απαγορεύσεις οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα και έχουν οδηγήσει εκατομμύρια Έλληνες σε απόγνωση. Μόνον η Ελληνική Λύση έχει εκφράσει ξεκάθαρη θέση εδώ και 12 μήνες, υπέρ της ελεύθερης οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας με μέτρα αυτοπροστασίας, υπέρ του δικαιώματος του εκκλησιασμού, υπέρ του εορτασμού των εθνικών επετείων. Θέσεις με τις οποίες πλέον συμφωνεί η πλειοψηφία των επιστημόνων».