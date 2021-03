Υγεία - Περιβάλλον

Ξάνθη: Σάλος για τον συνωστισμό από “καρναβαλιστές” (εικόνες)

Πλημμύρισε από κόσμο η κεντρική πλατεία της πόλης. Τι υποστηρίζει ο Δήμος για την μουσική και τους συγκεντρωμένους.

Αίσθηση έχουν προκαλέσει οι εικόνες με συνωστισμό από καρναβαλιστές σε πλατείες και δρόμους της Ξάνθης, το απόγευμα του Σαββάτου.

Η κίνηση ήταν αυξημένη ήδη από το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της πόλης, όμως στην πλατεία βρέθηκαν οι μασκαράδες και άρχισαν να χορεύουν με βεγγαλικά να τους φωτίζουν, όπως τις εποχές που δεν υπήρχε η πανδημία του κορονοϊού.

Η αυξημένη κίνηση και ο συνωστισμός, όμως, προκάλεσε την κινητοποίηση των τοπικών Αρχών, που παρενέβησαν κάνοντας συστάσεις και ζητώντας από τους πολίτες να απομακρυνθούν.

Τι λέει ο Δήμος Ξάνθης

Σε δήλωση του, που συνοδεύει από τρεις φωτογραφίες, ο Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, Ηλίας Ασκαρίδης, αναφέρει τα εξής:

«Από τη Δευτέρα 8 Μαρτίου, κάθε μέρα πρωί και απόγευμα, μεταδίδεται αποκριάτικη μουσική στο Ιστορικό Κέντρο της Πόλης για την τόνωση της λειτουργία της αγοράς, χωρίς κανένα πρόβλημα και κατά γενική ομολογία, μάλιστα, με τον παράλληλο εορταστικό στολισμό, καταφέραμε να συμβάλουμε θετικά, στην ψυχολογία των πολιτών της Ξάνθης.

Γράφονται και περιγράφονται πολλά, που καμιά σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα.

Όπως κάθε ημέρα έτσι και σήμερα, έπαιζε μουσική και το πρωί και το απόγευμα στο κέντρο. Διαπιστώθηκε όμως κάποια στιγμή, ότι άρχισαν να πυκνώνουν οι πολίτες στην πλατεία, που και συγκυριακά, απόγευμα Σαββάτου, κινούνται με περισσότερη άνεση, με μικρά παιδάκια που ήταν ντυμένα καρναβαλάκια και έπαιζαν χαρούμενα.

Άμεσα, άρχισαν να πραγματοποιούνται εκφωνήσεις για την αποτροπή συνωστισμού.

Στις 19:19 ακριβώς διακόπηκε τελείως η μετάδοση μουσικής και συνεχίστηκαν οι εκκλήσεις από τα μεγάφωνα για το μη συνωστισμό στην κεντρική πλατεία.

Συγχαίρουμε την Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης που ήταν από την πρώτη στιγμή στην Κεντρική Πλατεία της Ξάνθης, για την άψογη συνεργασία και λειτουργία της, που σε σύντομο χρονικό διάστημα με ευγένεια και επιχειρησιακό σχεδιασμό, κατάφερε να οδηγήσει τους πολίτες σε αποστάσεις και τελικά να αδειάσει, η πλατεία Δημοκρατίας.

Ευχαριστούμε από καρδιάς, τους πολίτες της Ξάνθης, που επίσης συνεργάστηκαν άμεσα και συντεταγμένα, κατανοώντας τα προβλήματα που θα ενέσκηπταν και αποχώρησαν από το σημείο.

Κάποιοι θέλοντας να ρίξουν τις ευθύνες στον Δήμο και τη Δημοτική Αρχή, εκμεταλλεύονται τους νέους μας, που κυρίως ήταν στην πλατεία, με προσωπικά ηχεία bluetooth, με βεγγαλικά, περισσότερο παρορμητικοί απ’ ότι συνήθως και κάνουν ανακοινώσεις και φθηνή μικροπολιτική, μοιράζοντας αφειδώς κατηγορίες και ευθύνες, σε βάρος του Δήμου, της νεολαίας και της λειτουργίας της.

Ξεχνούν ότι και αυτοί ήταν νέοι και ήταν τότε, περισσότερο παρορμητικοί.

Η αποστασιοποίηση, η απομόνωση, οι κοινωνικές αποστάσεις έχουν πολλές ιδιαιτερότητες, πολλές παρενέργειες, γενούν εκνευρισμό και ένταση αλλά είμαστε υποχρεωμένοι με ψυχραιμία να τις κατανοούμε, να τις αναλύουμε και να τις αντιμετωπίζουμε.

Οι νέοι μας, οι κοινωνία του μέλλοντος της πόλης, δε θα γίνει βορά στο βωμό των μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, σε μια προσπάθεια αυτοπροβολής και ρηχής προσέγγισης, που κάνουν τεράστιο κακό στην πόλη και τους ανθρώπους της.

Είμαστε όλοι εδώ, μαζί να αντιμετωπίσουμε, επαναλαμβάνω με ψυχραιμία, όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Απευθυνόμενος σε όλους τους νέους της Ξάνθης, τους καλώ να μην αγανακτούν, από τις καθοδηγούμενες ανακοινώσεις και σχολιασμούς που τους στοχοποιούν. Να είναι ψύχραιμοι και να μην αντιδρούν. Να αντιμετωπίζουν ακόμη και αυτές τις ύβρεις με χαμόγελο, περίσκεψη και σωφροσύνη.

Πιστεύουμε στους νέους μας, πιστεύουμε στις δυνάμεις και στην προοπτική τους. Όλοι μαζί, την επόμενη χρονιά, το 2022, τους υποσχόμαστε ότι θα είμαστε μια τεράστια παρέα, όλη η πόλη και θα χορέψουμε, θα αγκαλιαστούμε, θα γελάσουμε με την ψυχή μας, θα διασκεδάσουμε, θα ψυχαγωγηθούμε και θα τραγουδήσουμε, για πολλά 24ωρα, για την πόλη μας, για το καρναβάλι μας, για την Ξάνθη μας, που αγαπάμε και της αξίζει».

Ανάλογες δηλώσεις έκανε και ο Δήμαρχος της πόλης, Μανώλης Τσέπελης, λέγοντας ότι από πλευράς του Δήμου ελήφθησαν μέτρα για την διάλυση των συναθροισμένων.