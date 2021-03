Κοινωνία

Κουφοντίνας: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για την σίτιση του

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του εκτελεστή της "17 Νοέμβρη", σύμφωνα με τον Διοικητή του νοσοκομείου.

Για σταδιακή έναρξη σίτισης και θρεπτικής υποστήριξης του Δημήτρη Κουφοντίνα, κατόπιν επιθυμίας του, όπως διευκρινίζει, κάνει λόγο ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, μετά την δήλωσή του, μέσω της δικηγόρου του, με την οποία προανήγγειλλε τον τερματισμό της απεργίας πείνας.

Η ανακοίνωση του ΓΝ Λαμίας:

Ο ασθενής κ. Δημήτριος Κουφοντίνας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΓΝ Λαμίας σε σοβαρή κατάσταση από τις 16/02/2021 συνεπεία επιπλοκών που οφείλονται σε παρατεταμένη απεργία πείνας (από 08/01/2021). Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ συνεχίζοντας την εντατική παρακολούθηση και φροντίδα, πάντα στο πλαίσιο της ιατρικής δεοντολογίας και του σεβασμού των πεποιθήσεων και της βούλησης του ασθενούς, προχώρησε από σήμερα 14/03/2021 κατόπιν επιθυμίας του, στην σταδιακή έναρξη σίτισης και θρεπτικής υποστήριξης του ασθενούς, με στόχο την αναστροφή κατά το δυνατό εγκατεστημένων διαταραχών και αποτροπή περαιτέρω βλαβών στην υγεία του. Η κατάσταση της υγείας του ασθενούς παραμένει σοβαρή.





Ο Διοικητής του Γ.Ν. Λαμίας





ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ