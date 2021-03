Παράξενα

Χάθηκε και τώρα που τον βρήκαν… θα πληρώσει!

Ο άνδρας είναι πλέον αντιμέτωπος με σειρά από πρόστιμα αλλά και τις δαπάνες για την αναζήτηση του.

Της Δώρας Βογιατζάκη

Χάθηκε, τον βρήκαν και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με σειρά προστίμων.

Πρόκειται για τον 45χρονο υποβρύχιο αλιέα για τον οποίο το Λιμενικό, έστησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον κόλπο της Ιερισσού στο Άγιο Όρος, το Σάββατο.

Αφού τα στελέχη του Λιμενικού βεβαιώθηκαν ότι είναι καλά στην υγεία του, άρχισαν να του… βεβαιώνουν και παραβάσεις οι οποίες αφορούν σε άσκοπη μετακίνηση εκτός, μάλιστα, Δήμου καθώς ο 45χρονος φέρεται να είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης, σε παράβαση της απαγόρευσης αλιείας που έχει επιβληθεί λόγω κορονοϊού αλλά και γιατί βρισκόταν σε περιοχή δικαιοδοσίας του Αγίου ‘Όρους, χωρίς άδεια.

Επιπλέον ο 45χρονος θα χρεωθεί, πιθανότατα, και τα έξοδα της επιχείρησης και της κινητοποίησης του Λιμενικού για την διάσωσή του, σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση, καθώς αποδείχθηκε ότι δεν είχε κινδυνεύσει.

Η ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Ακτοφυλακής:

"Ενημερώθηκε, η Λιμενική Αρχή Ιερισσού, για περιστατικό 45χρονου αγνοούμενου υποβρύχιου αλιέα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή “Αράπης” κόλπου Ιερισσού.

Ο άνδρας είχε μεταβεί πρώτες πρωινές ώρες 13/3 με δύο ακόμη άτομα για διενέργεια υποβρύχιας αλιείας με ερασιτεχνικό σκάφος και έκτοτε αγνοείτο.

Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πραγματοποιήθηκαν έρευνες προς εντοπισμό του από ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και από τρία αλιευτικά σκάφη. Ο 45χρονος εντοπίστηκε καλά στην υγεία του από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην ξηρά, στην περιοχή “Πλατύ” Αγίου Όρους.

Από την Λιμενική Αρχή Ιερισσού κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ διενεργείται προανάκριση"