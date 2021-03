Πολιτική

Δήλωση Μπακογιάννη για το τροχαίο έξω από την Βουλή (εικόνες)

Τι είπε η βουλευτής της ΝΔ για την εμπλοκή οχήματος της ασφάλειας της.

Σε ανάρτησή της στην προσωπική της σελίδα στο Facebook, η Ντόρα Μπακογιάννη γνωστοποιεί πως «όχημα της ασφάλειάς της ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στη Βουλή».

Η δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη

«Την Παρασκευή το μεσημέρι, την ώρα που βρισκόμουν στη Βουλή παρακολουθώντας την «ώρα του πρωθυπουργού» υπηρεσιακό όχημα της ασφάλειάς μου ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός νέου παιδιού 23 ετών, του Ιάσωνα. Είμαι βαθύτατα συντετριμμένη. Οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου είναι με την οικογένεια του άτυχου νέου. Επικοινώνησα μαζί τους για να τους εκφράσω την συμπαράστασή μου και να τους διαβεβαιώσω ότι η υπόθεση θα ερευνηθεί σε βάθος και οι ευθύνες θα αποδοθούν».

Το μεσημέρι της Κυρικακής, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε μέτρα για τον οδηγό του οχήματος και ότι ξεκίνησε ΕΔΕ για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Βίντεο τραβηγμένο λίγη ώρα μετά την σύγκρουση δείχνει τον άτυχο νεαρό, την ώρα που παραλαμβάνεται απο πλήρωμα διασωστών του ΕΚΑΒ:

Πηγή βίντεο: pronewstv.gr