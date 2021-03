Τεχνολογία - Επιστήμη

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για τις θρομβώσεις και το εμβόλιο της AstraZeneca

Τι λένε οι ειδικοί μετά τις αναφορές για θρομβοεμβολικά επεισόδια μετά από εμβολιασμούς. Τι ισχύει για την χορήγηση του σκευάσματος στην Ελλάδα.

H Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών κρίνει ότι ο εμβολιασμός με το εμβόλιο της AstraZeneca στη χώρα μας θα πρέπει να συνεχιστεί κανονικά σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση της που αφορά τις αναφορές σε ευρωπαϊκές χώρες «για μεμονωμένα περιστατικά θρομβοεμβολικών επεισοδίων» μετά από εμβολιασμό με το συγκεκριμένο εμβόλιο.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολισμών:

«Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συνεδρίασε για να εξετάσει το θέμα που προέκυψε με αναφορές για μεμονωμένα περιστατικά θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε άτομα που είχαν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Σύμφωνα με την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου Φαρμακοεπαγρύπνησης (PRAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τεκμηρίωση ότι τα επεισόδια αυτά σχετίζονται αιτιολογικά με τον εμβολιασμό. Η Επιτροπή αυτή εξετάζει ενδελεχώς όλες τις περιπτώσεις θρομβοεμβολικών επεισοδίων που έχουν αναφερθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επισημαίνει ότι ο αριθμός τους σε εμβολιασμένα άτομα δεν είναι μεγαλύτερος από τον αναμενόμενο στον γενικό πληθυσμό.

Τονίζεται ότι τα θρομβοεμβολικά επεισόδια δεν είναι σπάνια κατάσταση. Ως εκ τούτου, κατά την περίοδο διενέργειας μεγάλου αριθμού εμβολίων, είναι αναμενόμενο να εμφανίζεται χρονική σύμπτωση με την εκδήλωση τέτοιων επεισοδίων. Η χρονική σύμπτωση, όμως, διαφέρει από την αιτιολογική συσχέτιση.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Αρμόδιας Ρυθμιστικής Αρχής Φαρμάκων (MHRA) του Ηνωμένου Βασιλείου, σε περισσότερο από 11 εκατομμύρια εμβολιασμούς με το εμβόλιο της AstraZeneca, ο αριθμός θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε εμβολιασμένα άτομα δεν υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στη συνήθη νοσηρότητα του γενικού πληθυσμού

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών κρίνει ότι ο εμβολιασμός με το εμβόλιο της AstraZeneca στη χώρα μας θα πρέπει να συνεχιστεί κανονικά σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει.

Επισημαίνεται ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, σε συνεργασία με την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ, δίνουν απόλυτη προτεραιότητα σε θέματα ασφάλειας των εμβολίων. Έτσι, παρακολουθούν και αξιολογούν αδιάλειπτα όλες τις αναφορές για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων κατά της νόσου COVID-19, με σκοπό την προάσπιση της υγείας των πολιτών της χώρας μας».