Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: ο κορονοϊός “χτύπησε” το ντέρμπι

Απρόοπτο λίγες ώρες πριν από την σέντρα του ματς. Πως επηρεάζονται δύο αγώνες για την τελευταία αγωνιστική της Super League.

Απρόοπτο "χτύπημα" λίγες ώρες, πριν τη σέντρα του ντέρμπι της 26ης αγωνιστικής της Super League, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Ο διαιτητής Κρίστο Τόβερ, που είχε οριστεί από την ΚΕΔ να διευθύνει την αναμέτρηση, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Έτσι, δεν θα είναι ο ρέφερι της αναμέτρησης και τη θέση του θα πάρει ο Βέλγος Νέιθαν Φερμπούμεν, που αρχικά είχε τοποθετηθεί στο VAR.

Τη θέση του τελευταίου στο VAR θα πάρει ο αρχικά ορισμένος ως assistant στο VAR, Άγγελος Ευαγγέλου, με νέο βοηθό τον Μανώλη Σκουλά.

Ο τελευταίος δεν θα είναι τέταρτος στο Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΣ Γιάννινα, καθώς αντικαταστάθηκε από τον Κωνσταντίνο Τσέτσιλα.