Πέθανε ο Βασίλης Κουλούρης

Θρήνος στην οικογένεια του, θλίψη σε συνεργάτες για φίλους, από τον πρόωρο χαμό του.

Πέθανε, νικημένος από τον καρκίνο, ο δημοσιογράφος Βασίλης Κουλούρης.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«To Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με μεγάλη θλίψη την απώλεια του δημοσιογράφου Βασίλη Κουλούρη, ο οποίος απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 65 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Γεννήθηκε στην Λευκίμμη της Κέρκυρας το 1955. Μετά την ολοκλήρωση των γυμνασιακών του σπουδών, μετοίκησε στην Αθήνα, προκειμένου να σπουδάσει στην ΑΣΟΕΕ. Πρωτοετής φοιτητής τον Νοέμβριο του 1973, συμμετείχε ενεργά στα γεγονότα του Πολυτεχνείου.

Τη δημοσιογραφική του πορεία ξεκίνησε ως αρθρογράφος στην εφημερίδα «ΑΥΓΗ», λίγο πριν τα τέλη της δεκαετίας του ’70. Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, εντάχθηκε στο δυναμικό της «ΕΡΑ 4», όπου ανέλαβε διευθυντής ειδήσεων και συνέδραμε στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ζωντανού ραδιοφώνου με 24ωρο πρόγραμμα. Αργότερα μετακινήθηκε στην «ΕΡΑ 1», έχοντας και πάλι διευθυντική θέση. Από τη συγκεκριμένη συχνότητα βγήκε, το 1990, η καθημερινή εκπομπή «Ο Ήχος του Χρήματος», μια πρωτοποριακή εκπομπή, καθώς είχε ζωντανές συνδέσεις με το Χρηματιστήριο της Αθήνας ενώ επιχειρηματίες, τραπεζίτες και στελέχη της αγοράς, έδιναν με συνεντεύξεις τους τον παλμό των γεγονότων.

Πρωτοστάτησε, επίσης, στην έκδοση ενός πρωτοποριακού, για την εποχή, newsletter με τον τίτλο «Μικρομέτοχος», το οποίο μετεξελίχθηκε σε περιοδική έκδοση, με αποκαλυπτικές πληροφορίες για την χρηματιστηριακή αγορά και τις οικονομικές εξελίξεις. Εργάστηκε, επίσης, για τον «ΕΠΕΝΔΥΤΗ», από το πρώτο φύλλο της έκδοσης, όπου καυτηρίαζε με μοναδικό τρόπο την καθημερινότητα σε στήλες γνώμης, με πλέον χαρακτηριστική τη στήλη, που έφερε ως υπογραφή το όνομα του Αριστοφανικού ήρωα «Στρεψιάδης». Εργάστηκε, επίσης, στις εφημερίδες «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» και «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», όπου και διατέλεσε διευθυντής σύνταξης του οικονομικού ενθέτου και έκλεισε τον εργασιακό του βίο, επίσης ως διευθυντής σύνταξης, στον «ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ», υπεύθυνος για το οικονομικό ένθετο της εφημερίδας.

Ο Βασίλης Κουλούρης ήταν άνθρωπος αξιοπρεπής, χαμηλών τόνων, σεμνός και ιδιαίτερα αγαπητός στους φίλους και συνάδελφους του. Στην επαγγελματική του ζωή διακρίθηκε για την επάρκειά του, την συναδελφική αλληλεγγύη αλλά και την αντικειμενικότητα με την οποία κάλυπτε το οικονομικό και χρηματιστηριακό ρεπορτάζ. Ο τρόπος που παρουσίαζε τα γεγονότα και κυρίως η χαρακτηριστική γραφή του, τον έκαναν να ξεχωρίσει στον επαγγελματικό στίβο και να τύχει καθολικής αποδοχής, όχι μόνο μεταξύ των συναδέλφων του, αλλά και μεταξύ των παραγόντων της αγοράς.

Ολιγαρκής από την φύση του, ό,τι περισσότερο αποζητούσε ήταν το ψάρεμα με την βάρκα του και το αμπέλι του με το καλό κρασί, που ίδιος εμφιάλωνε και το μοιραζόταν με τους φίλους του. Ταυτόχρονα, όμως, ποτέ δεν έχανε το ενδιαφέρον του για όλο το πλέγμα των πολιτικοκοινωνικών εξελίξεων.

Ο Βασίλης τιμούσε την έννοια της φιλίας όσο λίγοι, καθώς ήταν δοτικός και αυθεντικός, με πλούσιο εσωτερικό κόσμο και ακλόνητες αξίες, γεγονός που εκτίμησαν απεριόριστα όσοι συνεργάστηκαν μαζί του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται θερμά τη σύζυγό του Κατερίνα και τον μοναχογιό του Κωνσταντίνο και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο, που τίμησε το λειτούργημά μας.

Η κηδεία του θα γίνει στην Κέρκυρα, την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021».