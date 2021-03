Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες θάνατοι προστέθηκαν την Κυριακή στην «μαύρη λίστα» των θυμάτων από τον κορονοϊό στην Ελλάδα, ενώ όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, αυξήθηκε και ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών.

Την Κυριακή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1626 νέα κρούσματα κορονοϊού τα 834 εκ των οποίων εντοπίστηκαν στην περιφέρεια της Αττικής.

Αναλυτικά η διανομή των κρουσμάτων ανά περιφέρεια:

103 κρούσματα στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής

89 κρούσματα στην ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών

128 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών

34 κρούσματα στην ΠΕ Δυτικής Αττικής

233 κρούσματα στην ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών

78 κρούσματα στην ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών

158 κρούσματα στην Π.Ε. Πειραιώς

11 κρούσματα στην Π.Ε.Νήσων

145 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

12 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

10 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

17 κρούσματα στην Π.Ε Αρκαδίας

5 κρούσματα στην Π.Ε Αρτας

60 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

24 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας

2 κρούσματα στην Π.Ε Γρεβενών

2 κρούσματα στην Π.Ε Δράμας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

12 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

8 κρούσματα στην ΠΕ Ζακύνθου

8 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

9 κρούσματα στην Π.Ε Ημαθίας

43 κρούσματα στην ΠΕ Ηρακλείου

8 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

20 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

20 κρούσματα στην Π.Ε Καβάλας

1 κρούσμα στην Π.Ε Καλύμνου

7 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

5 κρούσματα στην Π.Ε Καστοριάς

5 κρούσματα στην Π.Ε.Κέρκυρας

8 κρούσματα στην Π.Ε Κιλκίς

10 κρούσματα στην Π.Ε Κοζάνης

25 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

1 κρούσμα στην Π.Ε Κω

4 κρούσματα στην Π.Ε Λακωνίας

94 κρούσματα στην Λάρισας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

4 κρούσματα στην Π.Ε. Λευκάδας

15 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

1 κρούσμα στην Π.Ε.Μήλου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ξάνθης

18 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

18 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

14 κρούσματα στην Π.Ε.Πρέβεζας

7 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

1 κρούσμα στην Π.Ε Ροδόπης

2 κρούσματα στην Π.Ε Ρόδου

9 κρούσματα στην Π.Ε.Σερρών

2 κρούσματα στην Π.Ε. Σύρου

8 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

26 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

8 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

20 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

16 κρούσματα στην Π.Ε.Χίου

37 κρούσματα υπό διερεύνηση