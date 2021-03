Παράξενα

Στη Ρωσία έκαψαν το κάστρο – κορονοϊό (βίντεο)

Την..εκδίκησή τους πήραν οι Ρώσοι που έκαψαν το φονικό ιό.

Ένα τεράστιο κάστρο που συμβολίζει τον κορονοϊό κάηκε στο τέλος του χειμερινού φεστιβάλ της πόλης Καλούγα (Kaluga), στη Ρωσία.

Η καύση ξύλινων κατασκευών είναι συνήθης στη Ρωσία, για τη γιορτή της Μασλενίτσα, που συμβολίζει την αρχή της άνοιξης.

Το κάστρο που κάηκε τώρα, βρισκόταν σε δάσος περίπου 220χλμ από τη Μόσχα και είχε ύψος 24 μέτρων.

Ο δημιουργός του είπε ότι εμπνεύστηκε να δημιουργήσει μία κατασκευή που θα συμβολίζει ειδικά τον κορονοϊό, ώστε να καεί εύκολα.

Από τη γιορτή, πάντως, εν έλειψαν και τα ρωσικά pancakes, τα παιχνίδια και οι χοροί.