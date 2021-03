Παράξενα

Κορονοϊός - εμβολιασμός: Ηλικιωμένος έκανε κατά λάθος δύο δόσεις σε... 4 ώρες

Μεταφέρθηκε, αρχικά, σε νοσοκομείο και εν συνεχεία σε κλινική αποκατάστασης. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του

Κινδύνεψε να πεθάνει 91χρονος, στον οποίο χορηγήθηκαν δύο δόσεις εμβολίου COVID-19 μέσα σε λίγες ώρες

Ο κάτοικος του Butler County των ΗΠΑ, Victor Smith, έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου της Moderna στις 22 Ιανουαρίου, αλλά στη συνέχεια άρχισε να αισθάνεται κόπωση (γνωστή προσωρινή παρενέργεια του εμβολίου). Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Φορτ Χάμιλτον και από εκεί σε κλινική αποκατάστασης στο Χάμιλτον αρκετές ημέρες αργότερα.

Ήταν προγραμματισμένο να λάβει τη δεύτερη δόση του εμβολίου στις 25 Φεβρουαρίου στο Butler County Fairgrounds. Έτσι εκείνη την ημέρα το προσωπικό τον μετέφερε εκεί για τον εμβολιασμό του.

Όμως, ενώ βρισκόταν στον θάλαμο εμβολιασμού, υπήρξε ένα μπλέξιμο και ο 91χρονος κατέληξε να κάνει δύο δόσεις μέσα σε μόλις 4 ώρες. Κανονικά, η πρώτη και η δεύτερη δόση του εμβολίου της Moderna υποτίθεται ότι πρέπει να χορηγούνται σε απόσταση 21 ημερών.

Η κόρη του, Dawn Smith Theodore, δήλωσε: “Τον μετέφεραν για να κάνει τη δεύτερη δόση του εμβολίου και, όταν επέστρεψε, του μίλησα, ήταν καλά. Στη συνέχεια, στις 3:45 μ.μ., υποθέτω ότι κάποιος πυροσβέστης πήγε στην γραμματεία και είπε έχει ένα εμβόλιο για τον Victor. Η νοσοκόμα τον ρώτησε ‘Για τον Victor Smith’; Εκείνος είπε ‘Ναι’. Έτσι του έδωσαν τον αριθμό δωματίου και τον έστειλαν στο δωμάτιο 202, όπου ήταν ο μπαμπάς μου».

Η κόρη του 91χρονου εικάζει ότι η γραμματεία μπέρδεψε τον πατέρα της με κάποιον άλλον ονόματι Victor. Αφότου ο 91χρονος έλαβε και δεύτερη δόση του εμβολίου μέσα σε λίγες ώρες, ο οργανισμός του έπεσε σε σοκ. Μεταφέρθηκε πίσω στο νοσοκομείο του Φορτ Χάμιλτον με αναπνευστική δυσχέρεια και πολύ χαμηλή πίεση. Τελικά ξεπέρασε τον κίνδυνο και τώρα αναρρώνει από το περιστατικό.

«Η αρτηριακή του πίεση έπεσε, ήταν 86 με 47, και έτσι δεν μπορούσαν να του χορηγήσουν το Lasix το οποίο θα βοηθούσε το υγρό γύρω από τους πνεύμονες, επειδή η αρτηριακή του πίεση ήταν πολύ χαμηλή. Σε εκείνη την φάση οι γιατροί μου είπαν ότι ο πατέρας μου μάλλον δεν θα τα καταφέρει!«, δήλωσε η Dawn Smith Theodore.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Η Πόλη του Χάμιλτον και η διαχειρίστρια εταιρεία του κέντρου αποκατάστασης εξέδωσαν από κοινού ανακοίνωση σχετικά με το συμβάν:

«Ένα περιστατικό συνέβη όταν ένας κάτοικος του Χάμιλτον έλαβε κατά λάθος δύο δόσεις του εμβολίου COVID-19 την ίδια ημέρα. Το άτομο ήταν ασθενής στο κέντρο αποκατάστασης Jamestowne όπου όλοι οι εμβολιασμοί εκτελούνται από εξωτερικούς συνεργάτες που έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί κατάλληλα. Εν προκειμένω είναι πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Τμήματος του Χάμιλτον.

Το προσωπικό του Jamestowne αναγνώρισε τα σημάδια κατάπτωσης του ασθενούς και αντέδρασε άμεσα. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η οικογένεια ενημερώθηκε επιτόπου. Τόσο το Jamestowne όσο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Χάμιλτον έχουν ξεκινήσει έρευνες για το περιστατικό. Οι σκέψεις μας είναι με τον ασθενή και την οικογένειά του καθώς συνεχίζει την ανάρρωσή του».