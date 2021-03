Οικονομία

Η “φαρέτρα” Σταϊκούρα για το Eurogroup της Δευτέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O υπουργός Οικονομικών θα συμμετάσχει και στη συνεδρίαση του Ecofin, την Τρίτη.



"Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. θα εκπροσωπήσει αύριο, Δευτέρα τη χώρα μας στη συνεδρίαση του Eurogroup, στην οποία θα συζητηθεί σειρά σημαντικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 9ης έκθεσης Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα", όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.

Αναλυτικά:

"Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, το Eurogroup στην τηλεδιάσκεψή του θα εξετάσει την τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη και θα επικεντρωθεί στη δημοσιονομική στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί το επόμενο διάστημα. Στόχος είναι να συμφωνηθούν τα κεντρικά μηνύματα που θα στείλει η Ευρωζώνη σχετικά με τη συνεχιζόμενη, συντονισμένη, δημοσιονομική απάντησή της στις προκλήσεις της πανδημίας.

Επίσης, θα συζητηθούν οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στους επιμέρους κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι διαρθρωτικές μεταβολές που πιθανώς να έχει ενεργοποιήσει η πανδημία, με βάση σχετικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όσον αφορά στη χώρα μας, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προβλέπεται να παρουσιάσουν τα βασικά συμπεράσματα της 9ης έκθεσης Ενισχυμένης Εποπτείας.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την 6η διαδοχική θετική έκθεση αξιολόγησης κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία και την 4η έκθεση που ολοκληρώνεται επιτυχώς, εν μέσω των δυνατών αναταράξεων που έχει προκαλέσει, σε παγκόσμιο επίπεδο, η υγειονομική κρίση. Η έκθεση, μεταξύ άλλων, αναγνωρίζει την άμεση και ορθή παρέμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, από την αρχή της πανδημίας, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανέκυψαν, επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και χαιρετίζει την προώθηση μεταρρυθμίσεων και την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών, παρά τις αντίξοες συνθήκες.

Μετά την παρουσίαση των θεσμών, ο κ. Σταϊκούρας θα αναπτύξει τα πρόσφατα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι, παρά τους ισχυρούς κλυδωνισμούς, η ελληνική οικονομία άντεξε, καθώς και τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης για το προσεχές διάστημα, ενόψει της 10ης έκθεσης αξιολόγησης.

Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα ασχοληθούν επίσης με την προετοιμασία της Εαρινής Συνόδου της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα. Θα ακολουθήσει αύριο συνεδρίαση του Eurogroup σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομικών των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να προετοιμαστεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 26ης Μαρτίου.

Μεθαύριο, Τρίτη ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας θα συμμετάσχει, μέσω τηλεδιάσκεψης, στη συνεδρίαση του Ecofin, στην οποία θα γίνει αποτίμηση της δημοσιονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, θα συζητηθούν η τρέχουσα κατάσταση και οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς επίσης και οι προτεραιότητες των εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Σταϊκούρας θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων συνολικού ύψους 32 δισ. ευρώ για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, θα αποτελέσει εφαλτήριο για την επίτευξη υψηλής, βιώσιμης, έξυπνης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης".