Κοινωνία

Τροχαίο στη Βουλή: Η οικογένεια του νεαρού δωρίζει τα όργανά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλινικά νεκρός ο οδηγός της μοτοσικλέτας. Η έκκληση της οικογένειας, η δήλωση Μπακογιάννη και οι έρευνες των Αρχών.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Στην απόφαση να δωρίσουν τα όργανα του ανθρώπου τους που έπεσε θύμα τροχαίου την Παρασκευή έξω από τη Βουλή προχώρησαν οι γονείς και αδέλφια του άτυχου νέου καθώς η κατάσταση της υγείας του είναι μη αναστρέψιμη

«Αποφασίσαμε με τον άλλο αδερφό μου και τους γονείς μας να προχωρήσουμε σε δωρεά των οργάνων του Ιάσονα. Περιμένουμε τις τελικές εξετάσεις σήμερα από το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού», αναφέρει η αδελφή του νεαρού σε δήλωση που έκανε στην ιστοσελίδα rosa.gr.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής όταν όχημα της ασφάλειας της Ντόρας Μπακογιάννη συγκρούστηκε με το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε ο νέος έξω από την πλαϊνή είσοδο της Βουλής. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας με ανάρτησή της έκανε γνωστό ότι επικοινώνησε με την οικογένεια του νεαρού, ενώ διαβεβαίωσε ότι «η υπόθεση θα ερευνηθεί σε βάθος και οι ευθύνες θα αποδοθούν».

Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, που διενεργεί την προανάκριση, προέβη στις προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες (παραγγελία για πραγματογνωμοσύνη, αιμοληψία, λήψη καταθέσεων, αυτοψία του χώρου, σχεδιάγραμμα κ.ο.κ.).

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του νεαρού δικυκλιστή αναζητά αυτόπτες μάρτυρες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

«Αναζητάμε αυτόπτες μάρτυρες. Ένας άνθρωπος που ήταν χθες μπροστά στο συμβάν ήρθε και μας βρήκε στο νοσοκομείο. Ήταν κοντά μας και μας είπε ο άνθρωπος ότι θα μας βοηθήσει σε ό,τι χρειαστούμε», σημειώνει η αδελφή του 23χρονου.

Η αστυνομία εξετάζει και αυτό το βίντεο στο οποίο ένας οδηγός δικύκλου λέει ότι το θύμα πέρασε με πράσινο και έχει διένεξη με έναν αστυνομικό.

Αστυνομικές πηγές τονίζουν στον ΑΝΤ1 ότι ο αστυνομικός που οδηγούσε το όχημα δεν συνελήφθη καθώς δεν επήλθε θάνατος του οδηγού. Παράλληλα, όπως αναφέρεται, στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ΚΟΚ δεν πραγματοποιείται σύλληψη μετά από τροχαίο ατύχημα όταν ο οδηγός συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του καθώς σε αυτή την περίπτωση ο αστυνομικός παρέμεινε στο σημείο και δεν ήταν ύποπτος φυγής.