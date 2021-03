Κόσμος

Λεχ Βαλέσα: Μπαίνω στο νοσοκομείο, δεν ξέρω αν θα ξαναϊδωθούμε (βίντεο)

Μυστήριο μήνυμα του Πολωνού πολιτικού λίγο πριν από την εισαγωγή του στο χειρουργείο.

Ο Λεχ Βαλέσα, η ενσάρκωση του αγώνα κατά του πολωνικού κομμουνιστικού καθεστώτος, ανήρτησε σήμερα ένα ανησυχητικό για την υγεία του βίντεο, όπου ανακοινώνει την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, χωρίς πρόβλεψη για την έξοδό του.

«Θα μπω στο νοσοκομείο. Αυτό που θα ακολουθήσει, μόνο ο καιρός θα το δείξει», δηλώνει ο 77χρονος βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης πρώην πρόεδρος της Πολωνίας στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook.

«Άρα, καθώς δεν ξέρω πότε θα ξαναϊδωθούμε ή και αν θα ξαναϊδωθούμε, θα ήθελα να πω ότι έκανα τα πάντα για να παράσχω καλές υπηρεσίες στην χώρα μου», λέει χωρίς να δίνει διευκρινίσεις για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

«Εις το επανιδείν, αν η μοίρα μου επιτρέψει να παραμείνω στην γη αυτή λίγο περισσότερο, Αν όχι, προσευχηθείτε για μένα», καταλήγει ο κάποτε ηγέτης του συνδικάτου Αλληλεγγύη.

Ο γραμματέας του δήλωσε ότι η εισαγωγή γίνεται για αντικατάσταση βηματοδότη, αλλά πρόσθεσε ότι η κατάσταση είναι λίγο περιπεπλεγμένη.