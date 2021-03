Life

“YFSF - All Star”: ο νικητής της Κυριακής και οι επόμενες μεταμφιέσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεχωριστές ερμηνείες και εμφανίσεις που εντυπωσίασαν επί σκηνής, χαρίζοντας μας ακόμη ένα ξεχωριστό βράδυ.

Το «Your Face Sounds Familiar-All Star» μεταμόρφωσε για άλλη μια φορά την Κυριακή μας, ανεβάζοντας στη σκηνή τους all star καλλιτέχνες του που ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους!

Την Κυριακή 14 Μαρτίου με οικοδέσποινα την εντυπωσιακή Μαρία Μπεκατώρου και τους Τάκη Ζαχαράτο, Μιχάλη Ρέππα, Κατερίνα Παπουτσάκη και Κωστή Μαραβέγια στην κριτική επιτροπή, το «Your Face Sounds Familiar- All Star» ήταν και πάλι εντυπωσιακό!

Αναλυτικά οι μεταμορφώσεις της Κυριακής:

Λευτέρης Ελευθερίου – Κωνσταντίνος Αργυρός

Ίαν Στρατής – Aerosmith

Μπέττυ Μαγγίρα – Mπέσσυ Αργυράκη

Κατερίνα Στικούδη – James Blunt

Θανάσης Αλευράς – Ντίνος Ηλιόπουλος

Ησαΐας Ματιάμπα – Ευτυχία Φαναριώτη

Τάνια Μπρεάζου – Bebe Rexha

Ματθίλδη Μαγγίρα – Άντζελα Δημητρίου

Κρατερός Κατσούλης – Trio

Στη συνέχεια, ακολούθησε η σύνδεση, μέσω Ζoom, με τηλεθεατές οι οποίοι κλήθηκαν να δώσουν τις θετικές τους ψήφους στον καλλιτέχνη που τους εντυπωσίασε περισσότερο.

Όπως πάντα, έτσι και φέτος το «Your Face Sounds Familiar-All Star» έχει φιλανθρωπικό σκοπό, και ο νικητής κάθε επεισοδίου προσφέρει χρήματα στο Ίδρυμα ή το Σωματείο της επιλογής του.

Νικητής της βραδιάς αναδείχθηκε ο Θανάσης Αλευράς.

Ξεχωριστή στιγμή στο σόου ήταν όταν βρέθηκε επί σκηνής η Μπέσσυ Αργυράκη:

Οι μεταμφιέσεις της επόμενης Κυριακής:

Ίαν Στρατής - Freddie Mercury

Κατερίνα Στικούδη - Δήμητρα Γαλάνη

Δήμητρα Γαλάνη Μπέττυ Μαγγίρα - Cher

Cher Ματθλίδη Μαγγίρα - Ρένα Βλαχοπούλου

Ρένα Βλαχοπούλου Τάνια Μπρεάζου - Τζένη Βάνου

Τζένη Βάνου Ησαΐας Ματιάμπα - Στέλιος Καζαντζίδης

Στέλιος Καζαντζίδης Θανάσης Αλευράς - Στέλλα Κονιτοπούλου

Στέλλα Κονιτοπούλου Κρατερός Κατσούλη ς - Διονύσης Σαββόπουλος

ς - Διονύσης Σαββόπουλος Λευτέρης Ελευθερίου - Σάκης Ρουβάς

Δηλώσεις συμμετοχήs, μέσω zoom, στο «Your Face Sounds Familiar - All Star» στο yfsf@antenna.gr.

#Yfsf_Ant1

Facebook: Ant1 Your Face Sounds Familiar

Twitter: yfsf_ant1

Instagram: yfsf_ant1

«Your Face Sounds Familiar - All Star». Κάθε Κυριακή στις 21:00 στον ANT1!