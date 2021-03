Οικονομία

Καθαρά Δευτέρα: Ποια μαγαζιά είναι ανοιχτά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα λειτουργήσει σήμερα η αγορά. Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, ιχθυοπωλεία, φούρνους και λαϊκές αγορές

Διαφορετικό είναι φέτος το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, αφού ο κορονοϊός και το lockdown αλλάζουν το σκηνικό τόσο στον παραδοσιακό εορτασμό όσο και στη λειτουργία των καταστημάτων.

Τα ιχθυοπωλεία στη Βαρβάκειο είναι ανοιχτά από σήμερα το πρωί μέχρι και τις 16:00.

Επιπλέον, ανοιχτά θα παραμείνουν την Καθαρά Δευτέρα ορισμένα καταστήματα προκειμένου οι καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους για το σαρακοστιανό τραπέζι.

Την Καθαρά Δευτέρα, λοιπόν, κλειστά θα παραμείνουν τα σούπερ μάρκετ, αλλά θα είναι ανοιχτά τα μίνι μάρκετ, οι φούρνοι για την προμήθεια της παραδοσιακής λαγάνας, και τα ιχθυοπωλεία.

Επίσης, κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές την Καθαρά Δευτέρα, όπως κάθε χρόνο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.