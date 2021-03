Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: το “κούρεμα”, οι δόσεις και η έκπτωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για όλους τους κύκλους πληρωμών. Τι θα αλλάξει στον έβδομο κύκλο του Απριλίου.

Σε 60 δόσεις από 40 που προβλέπονταν μέχρι σήμερα θα επιστραφεί το ήμισυ των επιστρεπτέων προκαταβολών και των 7 κύκλων που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, ενώ όσοι αποπληρώσουν σε μία δόση το οφειλόμενο ποσό θα έχουν επιπλέον έκπτωση 15%.

Συγκεκριμένα όσοι έλαβαν την κρατική χρηματοδότηση θα αποπληρώσουν τα χρέη τους από τον Ιανουάριο του 2022 έως τα τέλη του Ιανουαρίου του 2027 και όσοι πληρώσουν σε μία δόση η έκπτωση θα φθάσει συνολικά στο 65% (50% αφορά το μη επιστρεπτέο ποσό και 15% η έκπτωση εφάπαξ καταβολής).

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο αλλαγές έρχονται και για τους τρεις πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής για τους οποίους με βάση τον αρχικό νόμο δεν προβλεπόταν "κούρεμα" της κρατικής χρηματοδότησης. Οσοι λοιπόν έχουν μείωση του τζίρου το 2020 τουλάχιστον 15% θα επιστρέψουν το 70% του ποσού που έλαβαν, ενώ όσοι έχουν πτώση του τζίρου άνω του 30% θα επιστρέψουν το 50%. Ταυτόχρονα το οικονομικό επιτελείο ανακοίνωσε και ένα νέο εργαλείο για τις επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τους τρεις πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής. Συγκεκριμένα μπορούν να λάβουν από το κράτος ένα ακόμα δάνειο το οποίο θα ανέλθει στο 35% των ποσών που έχουν λάβει για να πληρώσουν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, το ποσό των επιστρεπτέων αντί να το επιστρέψουν στο 50% θα το επιστρέψουν στο 100% σε 60 δόσεις εφόσον το επιθυμούν.

Τι αλλάζει σε όλες τις επιστρεπτέες

Η περίοδος αποπληρωμής για όλες τις Επιστρεπτέες (1 έως 7), επεκτείνεται από 40 σε 60 δόσεις, με πενταετή περίοδο αποπληρωμής από 31/1/2022 έως 31/1/2027.

Επιπλέον έκπτωση 15% για όσους πληρώσουν το επιστρεπτέο ποσό εφαπάξ

Τι αλλάζει στις τρεις πρώτες επιστρεπτέες

Για όσες επιχειρήσεις είχαν κατά το έτος 2020 μείωση τζίρου τουλάχιστον 15%, σε σχέση με το 2019, δεν επιστρέφεται το 30%, ενώ για όσες επιχειρήσεις είχαν κατά το έτος 2020 μείωση τζίρου τουλάχιστον 30%, σε σχέση με το 2019, δεν επιστρέφεται το 50%.

Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 δεν επιστρέφεται το 50%, ανεξαρτήτως του τζίρου έτους 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση η διατήρηση θέσεων εργασίας όπως προβλεπόταν σε κάθε κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Οι επιχειρήσεις που είχαν πάνω από 20 εργαζομένους και τους διατηρούν, δεν επιστρέφουν το 40% ανεξαρτήτως τζίρου, εκτός εάν με βάση τα παραπάνω εντάσσονται στο πιο ευνοϊκό καθεστώς του 50%. Το δημοσιονομικό κόστος που θα επηρεάσει τον Προϋπολογισμό του 2021 εκτιμάται σε 570 εκατ. ευρώ. Οι ωφελούμενοι από τα παραπάνω είναι περίπου 100.000 επιχειρήσεις, με 230.000 εργαζόμενους.

Το νέο "εργαλείο" παρέχει τη δυνατότητα στις παραπάνω επιχειρήσεις να βάλουν ρευστό στα ταμεία τους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα, μπορούν να πάρουν ως δάνειο το 35% του ποσού που άντλησαν από τις Επιστρεπτέες 1-3, προκειμένου να πληρώσουν φόρους (ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κ.λ.π.) και εισφορές ως το τέλος του χρόνου, αναλαμβάνοντας, όμως, την υποχρέωση να αποπληρώσουν το 100% του ποσού των Επιστρεπτέων σε 60 δόσεις. Η εναλλακτική είναι να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση που ισχύει για όλους, δηλαδή να επιστρέψουν το 50% που έλαβαν σε 60 δόσεις, ωστόσο αυτό δεν τους λύνει το πρόβλημα της άμεσης ρευστότητας για την επανεκκίνηση τους.

Οι όροι για την επιστρεπτέα προκαταβολή 7

Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 θα δοθεί τον μήνα Απρίλιο, με βάση την πτώση τζίρου την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021. Το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, υπό τον όρο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων έως το τέλος Αυγούστου 2021, ενώ το υπόλοιπο 50% θα επιστραφεί σε 60 δόσεις από το 2022. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις, υπό τις εξής προϋποθέσεις: Παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% την περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος 2021, σε σχέση με την περίοδο αναφοράς. Η περίοδος αναφοράς θα είναι το πρώτο τρίμηνο του 2020 με την κατάλληλη προσαρμογή, ώστε να ληφθεί υπόψη ότι μέρος του μηνός Μαρτίου 2020 υπήρχαν περιοριστικά μέτρα. έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 600 ευρώ (που αντιστοιχεί σε 3 μήνες). Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, θα πρέπει να μην έχουν αύξηση τζίρου το 2020 σε σχέση με το 2019. Ο ανωτέρω όρος δεν θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν υποβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, βάσει ΚΑΔ (σε αυτές συμπεριλαμβάνεται το λιανεμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, οι μεταφορές, τα γυμναστήρια, τα κομμωτήρια, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, οι σχολές οδηγών και λοιποί κλάδοι για τους οποίους ισχύουν περιοριστικά μέτρα σήμερα). Το μέτρο της Επιστρεπτέας διευρύνεται, ώστε να συμπεριληφθούν οι νέες επιχειρήσεις στους άμεσα πληττόμενους κλάδους που έκαναν έναρξη εργασιών από τον Δεκέμβριο 2019 έως και τον Ιανουάριο 2021 και οι οποίες έχουν αποκλειστεί σε κάποιον από τους δύο προηγούμενους κύκλους της Επιστρεπτέας. Αυτές οι επιχειρήσεις θα είναι επιλέξιμες, ανεξαρτήτως τζίρου. Το ύψος της ενίσχυσης για τις ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμειακή που πληρούν τα κριτήρια θα είναι ίσο με 1.000 ευρώ. Το ύψος ενίσχυσης για τα νομικά πρόσωπα και τις λοιπές ατομικές επιχειρήσεις, θα είναι κατ’ ελάχιστο 1.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τις 100.000 ευρώ, ανάλογα με το ποσό που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο. Θα υπάρχουν αυξημένα κατώτατα όρια για επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα (οι οποίες αναφέρθηκαν ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορίου), 1.000 ευρώ χωρίς εργαζομένους, 2.000 ευρώ με έως 5 εργαζόμενους, 4.000 ευρώ με έως 20 εργαζόμενους και 8.000 ευρώ για άνω των 20 εργαζομένων.

Πηγή: capital.gr