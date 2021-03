Κόσμος

Κορονοϊός: Η Νέα Υόρκη τίμησε τους νεκρούς της (εικόνες)

Η πόλη των ΗΠΑ που πενθεί τους περισσότερους θανάτους από Covid-19 στη χώρα, απέτισε φόρο τιμής στους νεκρούς της, ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας.

Η Νέα Υόρκη, η πόλη των ΗΠΑ που πενθεί τους περισσότερους θανάτους από Covid-19 στη χώρα, απέτισε φόρο τιμής στους 30.258 νεκρούς της, ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας.

«Χάσαμε περισσότερους Νεοϋορκέζους από όσους στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τον πόλεμο του Βιετνάμ, τον τυφώνα Σάντι και την 11η Σεπτεμβρίου, μαζί. Κάθε οικογένεια έχει πληγεί σε κάποιο τρόπο και για τόσες πολλές οικογένειες υπάρχει πόνος», δήλωσε ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο σε ζωντανή μετάδοση σε μια συγκινητική διαδικτυακή τελετή, καλώντας σε ένα λεπτό σιγής προς τιμή των θυμάτων.

Ο Δημοκρατικός δήμαρχος μίλησε για τους «ήρωες εργαζομένους στους τομείς υγείας» που «έσωσαν ζωές», μερικές φορές εις βάρος τους, και ζήτησε από τους Νεοϋορκέζους να θυμηθούν καλές στιγμές.

«Ό,τι κι αν συμβεί, κανείς δεν μπορεί να πάρει πίσω τους χορούς που έχετε ήδη χορέψει» είπε ο Μπιλ ντε Μπλάζιο μιλώντας στα ισπανικά, παραθέτοντας μια φράση του Κολομβιανού συγγραφέα και βραβευμένου με Νόμπελ Λογοτεχνίας, Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, σε μια πόλη όπου το ένα τρίτο των κατοίκων είναι μετανάστες με καταγωγή από την Λατινική Αμερική.

Η τελετή ξεκίνησε με ένα σύντομο ρεσιτάλ της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, μπροστά από αναμμένα κεριά στην εμβληματική γέφυρα του Μπρούκλιν, σε μια παγερή νύχτα με δυνατούς ανέμους. Μεγάλες ασπρόμαυρες φωτογραφίες των θυμάτων προβάλλονταν στη γέφυρα.

Έγιναν ομιλίες από θρησκευτικούς ηγέτες, έναν νεαρό ποιητή, και μια παράσταση του Χεζεκάϊα Ουόλκερ, ενός πάστορα της εκκλησίας Love Fellowship Tabernacle και δημοφιλούς τραγουδιστή γκόσπελ με τη συνοδεία χορωδίας.