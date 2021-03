Κοινωνία

Σπείρα είχε κλέψει 85 αυτοκίνητα… ίδιου μοντέλου!

Πως εντόπισαν τα μέλη της οι αστυνομικοί. Πόσα οχήματα βρέθηκαν λίγο πριν διαλυθούν για ανταλλακτικά.

Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά… 85 αυτοκίνητα ίδιου μοντέλου είχε κλέψει σπείρα τους τελευταίους έξι μήνες από διάφορες περιοχές της Αττικής.

Η τελευταία κλοπή που αποδείχτηκε και μοιραία για την δράση της συμμορίας, σημειώθηκε στην Αγία Παρασκευή.

Το όχημα είχε GPS και οδήγησε τους αστυνομικούς στο Μενίδι, στην μάντρα που αποσυναρμολογούσαν τα εν λόγω οχήματα και τα πωλούσαν ως ανταλλακτικά.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αγίας Παρασκευής, συνέλαβαν δύο άτομα που ήταν στην επιχείρηση, και αναζητούνται ακόμη τρείς.

Εντός της μάντρας, βρέθηκαν 25 αυτοκίνητα που δεν είχαν προλάβει τα να διαλύσουν και αναμένεται να αποδοθούν στους ιδιοκτήτες τους.

