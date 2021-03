Παράξενα

Διοργάνωσε κορονοπάρτι και μετά... κρύφτηκε στην ντουλάπα

Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για το κορονοπάρτι στην Πάτρα. Αναζητείται ακόμα ένα άτομο.

Στον Εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν, το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας, οι τέσσερις συλληφθέντες για το κορονοπάρτι, που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή Μιντιλογλίου.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε από καταγγελίες πολιτών που άκουγαν δυνατή μουσική και αμέσως στην περιοχή έσπευσαν περιπολικά και η ομάδα ΟΠΚΕ και εισήλθαν στον εγκαταλειμμένο σπίτι όπου γινόταν το πάρτι.



Σύμφωνα με το tempo24, ο ένας από τους διοργανωτές κατάφερε να πηδήξει από το παράθυρο και να διαφύγει την σύλληψη, ενώ ο άλλος είχε κρυφτεί σε ντουλάπα του σπιτιού, όπου μετά από έρευνα τον εντόπισαν οι αστυνομικοί!



Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρες του Γ΄ Αστυνομικού Τμήματος, έπειτα από έλεγχο που έκαναν χθες τα ξημερώματα, σε ημιτελή οικοδομή, διαπίστωσαν ότι οι τέσσερις άνδρες είχαν διοργανώσει πάρτι, όπου διασκέδαζαν ως προσκεκλημένα, 93 άτομα, παραβιάζοντας τα μέτρα για την πρόληψη της διασποράς του κορονοϊού.



Επιπλέον, από τους αστυνομικούς βεβαιώθηκαν στους τέσσερις άνδρες, καθώς και σε έναν ακόμα, ο οποίος τράπηκε σε φυγή και αναζητείται, διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 19.000 ευρώ, ενώ στους 93 συμμετέχοντες επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 27.900 ευρώ.



Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, ο ένας από τους συλληφθέντες και ο άνδρας που αναζητείται, είχαν συλληφθεί στις 8 Μαρτίου για διοργάνωση ακόμα ενός πάρτι στην περιοχή Οβρυά της Πάτρας, με τη συμμετοχή περισσότερων από 40 προσκεκλημένων.