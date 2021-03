Οικονομία

ΟΑΕΔ: Λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα e-μάρκετινγκ

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα και πως θα αμείβονται.

Αύριο, Τρίτη 16 Μαρτίου, στις 23:59, λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ 5.000 ανέργων.

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) θα καταβάλει στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (25 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους, ηλικίας έως 29 ετών, που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ.

Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, εντάσσονται στο πρόγραμμα ανάλογα με το προσωπικό τους, ως εξής:

Επιχειρήσεις με προσωπικό έως 3 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 2.

Επιχειρήσεις με προσωπικό έως 4-9 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 3.

Επιχειρήσεις με προσωπικό έως 10-19 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 4.

Επιχειρήσεις με προσωπικό έως 20-30 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 6.

Επιχειρήσεις με προσωπικό έως 31-50 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 10.

Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 25% του απασχολούμενου προσωπικού.

Ο πρώτος κύκλος αφορά στην προκήρυξη 5.000 θέσεων και, σε περίπτωση που δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, ο επόμενος κύκλος για τις υπολειπόμενες θέσεις θα προκηρυχθεί τρεις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων και των επιχειρήσεων του πρώτου κύκλου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη εργοδότη στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός μήνα, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 16.500.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://www.oaed.gr/-/programma-apoktesesepangelmatikes-empeirias-sto-psephiako-marketin-nk-gia-5-000-anergous-eos-29-eton.