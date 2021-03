Πολιτική

“Πολιτικό” Eurogroup για τα μέτρα στήριξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην ατζέντα του Συμβουλίου, που θα εξετάζει τις επιπτώσεις της πανδημίας και το πακέτο ενίσχυσης, βρίσκεται και η Ελλάδα.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Η 9η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα, οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στους διάφορους τομείς της οικονομίας της ευρωζώνης και τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης αναμένεται να συζητηθούν στη σημερινή τηλεδιάσκεψη του Eurogroup, όπου την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, στο πλαίσιο της 9ης αξιολόγησης της μεταμνημονιακής εποπτείας, οι θεσμοί έχουν αξιολογήσει θετικά τη μεταρρυθμιστική πορεία της χώρας, παρά τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Ανώτερος αξιωματούχος της ευρωζώνης ανέφερε ότι οι υπουργοί οικονομικών αναμένεται σήμερα να εκφράσουν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο που έχει επιτύχει η χώρα και για τις σημαντικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης τους προηγούμενους μήνες, παρά τις αντίξοες συνθήκες. Ο ίδιος αξιωματούχος υπενθύμισε ότι η 9η αξιολόγηση δεν συνδέεται με μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, όμως η 10η αξιολόγηση που ακολουθεί συνδέεται με την επιστροφή των κερδών των κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης από ελληνικά ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους. Σημείωσε, μάλιστα, ότι η 10η αξιολόγηση θα εστιάσει σε τομείς όπως το πλαίσιο αφερεγγυότητας, οι πλειστηριασμοί, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου, η αδειοδότηση των επενδύσεων κ.α.

Εξάλλου, σε ό,τι αφορά το συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής των χωρών της ευρωζώνης, εν μέσω πανδημίας, οι υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν επί τη βάση της πρότασης της Κομισιόν για συνέχιση των μέτρων δημοσιονομικής στήριξης ως το τέλος του 2022. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο της ευρωζώνης, με δεδομένη την αβεβαιότητα στην εξέλιξη της πανδημίας, η γενική στήριξη της οικονομίας αναμένεται να συνεχιστεί σε όλες τις χώρες. «Όλοι πιστεύουν ότι μια πρόωρη έξοδος από τα μέτρα στήριξης θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερο κόστος για την οικονομία παρά η συνέχισή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας, οι υπουργοί οικονομικών αναμένεται να συζητήσουν στη βάση έκθεσης της Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία τομείς της οικονομίας όπως ο τουρισμός και η εστίαση έχουν πληγεί περισσότερο, ενώ οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν επωφεληθεί από την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης.

Η τηλεδιάσκεψη του Eurogroup ξεκινάει στις 4μ.μ. ώρα Ελλάδας.